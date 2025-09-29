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Спортиво Амелиано - Депортиво Реколета: обзор матча 29 сентября 2025

Спортиво Амелиано
29.09.2025, понедельник, 23:00
Парагвай. Примера, 14 тур
1 : 4
Завершен
Депортиво Реколета
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Спортиво Амелиано - Депортиво Реколета
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
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20.05.2026
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3 : 2
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