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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Спортиво Амелиано - Депортиво Реколета
Спортиво Амелиано - Депортиво Реколета: обзор матча 29 сентября 2025
Спортиво Амелиано
29.09.2025, понедельник, 23:00
Парагвай. Примера, 14 тур
1 : 4
Завершен
Депортиво Реколета
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Статистика матча Спортиво Амелиано - Депортиво Реколета
3
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