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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса - Атлетико Грау
Альянса - Атлетико Грау: обзор матча 02 октября 2025
Альянса
02.10.2025, четверг, 04:30
Перу. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Грау
53'
A. Cantero
55'
J. Estrada
13'
N. Bandiera
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса - Атлетико Грау
Завершен
Замена
Серхио Пенья
️️️️➡️️
Fernando Gaibor
89'
88'
Желтая карточка
Рауль Руидиас
Замена
Gaspar Gentile
️️️️➡️️
Кевин Кеведо
83'
Замена
Jean Pierre Archimbaud
️️️️➡️️
Alan Cantero
83'
78'
Замена
Cesar Vasquez
️️️️➡️️
Paulo De La Cruz
78'
Замена
Joel Herrera
️️️️➡️️
Neri Bandiera
Желтая карточка
Пабло Кеппелини
76'
Замена
Jesús Castillo
️️️️➡️️
Пабло Кеппелини
76'
Замена
Hernán Barcos
️️️️➡️️
Хосе Паоло Герреро
76'
69'
Замена
Рауль Руидиас
️️️️➡️️
Tomás Sandoval
69'
Замена
Rodrigo Vilca
️️️️➡️️
Хуан Гарро
57'
Замена
Jherson Reyes
️️️️➡️️
Rafael Guarderas
ГОЛ! 2:1!
Josué Estrada
55'
ГОЛ! 1:1!
Alan Cantero
Пас отдал
Хосе Паоло Герреро
53'
25'
Желтая карточка
Jose Bolivar
13'
ГОЛ! 0:1!
Neri Bandiera
Пас отдал
Paulo De La Cruz
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса
23
Гильермо Вискарра
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
29
Brian Arias
ЦЗ
77
Josué Estrada
ЦЗ
7
Fernando Gaibor
ЦП
55
Педро Акино
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
27
Кевин Кеведо
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
ВР
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
13
Daniel Franco
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
88
Diego Soto
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
7
Хуан Гарро
ПВ
9
Tomás Sandoval
ЦФ
11
Neri Bandiera
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Альянса
1
Анхело Кампос
ВР
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
13
Ricardo Lagos
ЦЗ
15
Jesús Castillo
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
18
Серхио Пенья
АП
9
Hernán Barcos
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
25
Gaspar Gentile
ЦФ
Атлетико Грау
12
Aarom Fuentes
ВР
17
Jherson Reyes
ЦЗ
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
29
Benjamín García
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
4-2-1-3
23
Вискарра
47
Трауко
29
77
13
7
55
Акино
10
Кеппелини
34
Герреро
11
27
Кеведо
4-3-1-2
1
13
15
28
27
88
5
10
7
Гарро
11
9
10
Кеппелини
15
15
10
Кеппелини
11
29
29
11
7
18
Пенья
18
Пенья
7
34
Герреро
9
9
34
Герреро
27
Кеведо
25
25
27
Кеведо
5
17
17
5
7
Гарро
25
25
7
Гарро
10
20
20
10
11
77
77
11
9
9
Руидиас
9
Руидиас
9
Остались в запасе
Альянса
Атлетико Грау
1
Анхело Кампос
ВР
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
13
Ricardo Lagos
ЦЗ
19
Matías Succar
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
29
Benjamín García
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Остались в запасе
1
Анхело Кампос
ВР
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
13
Ricardo Lagos
ЦЗ
19
Matías Succar
ЦФ
Остались в запасе
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
29
Benjamín García
ЦП
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Главный тренер
Анхель Комиссо
Статистика матча Альянса - Атлетико Грау
1
2
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
8
Офсайды
3
1
Количество передач
442
348
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Информация о матче
Главный судья:
Julio Cesar Quiroz, Peru
Стадион:
Алехандро Вильянуэва
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Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
Сьенсиано
0 : 1
17.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 17 тур
Кахамарка
1 : 1
31.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Сьенсиано
0 : 1
17.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса
1 : 1
10.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса
2 : 1
03.05.2026
Депортиво Мокегуа
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1 : 0
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