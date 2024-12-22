Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд

Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам

«Факел» купит Пуси

«Сабах» впервые проиграл при Березуцком

Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»