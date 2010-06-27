Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - Волга
Спартак К - Волга: обзор матча 27 июня 2010
Спартак К
27.06.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 14 тур
0 : 1
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак К - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Спартак К
2 : 0
17.10.2026
Ленинградец
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Стадион:
Урожай
Новости команд
Все
Спартак К
Волга
«Спартак» Кострома – «Волна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Кубок России: шансы «Спартака Кострома» и «Волны» на победу в матче 6 раунда
2 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Спартака Кострома» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Спартак» Кострома – «Волна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Кубок России: шансы «Спартака Кострома» и «Волны» на победу в матче 6 раунда
2 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Спартака Кострома» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством
2022.07.10 19:41
1
Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
2016.11.09 21:14
Экс-игрок «Динамо» попал в расширенный список сборной Румынии на Евро-2016
2016.05.12 17:41
«Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон
2016.05.12 06:54
2
Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ»
2016.04.13 10:50
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+