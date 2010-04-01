Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Крейг Александер Томсон (Пейсли)

Валенсия - Атлетико

01.04.2010, Четверг, 23:05 мск Валенсия, стадион Месталья Трансляция: "Спорт-Плюс" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Валенсия - Атлетико
Первый матч:
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 4:1 Валенсия
5 тур
26 сентября, суббота 23:55 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
17 тур
3 января, суббота 23:55 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Валенсия 3:1 Атлетико
19 тур
13 января, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Валенсия 6 3 3 0 12:8 +4 12
2. Лилль 6 3 1 2 15:9 +6 10
3. Дженоа 6 2 1 3 8:10 -2 7
4. Славия П 6 0 3 3 5:13 -8 3
...
  • Читайте нас: 