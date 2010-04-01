Валенсия - Атлетико

|24 тур
|28 февраля, воскресенье
|23:00
|Атлетико
|4:1
|Валенсия
|5 тур
|26 сентября, суббота
|23:55
|Валенсия
|2:2
|Атлетико
|24 тур
|28 февраля, воскресенье
|23:00
|Атлетико
|4:1
|Валенсия
|5 тур
|26 сентября, суббота
|23:55
|Валенсия
|2:2
|Атлетико
|36 тур
|17 мая, воскресенье
|23:00
|Атлетико
|1:0
|Валенсия
|17 тур
|3 января, суббота
|23:55
|Валенсия
|3:1
|Атлетико
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Валенсия
|6
|3
|3
|0
|12:8
|+4
|12
|2.
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|15:9
|+6
|10
|3.
|Дженоа
|6
|2
|1
|3
|8:10
|-2
|7
|4.
|Славия П
|6
|0
|3
|3
|5:13
|-8
|3