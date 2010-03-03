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Расписание матчей
Беларусь - Армения
Беларусь - Армения: обзор матча 03 марта 2010
Беларусь
03.03.2010, среда, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Беларусь - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
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09.06.2026
Буркина-Фасо
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Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
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02.10.2026
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Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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