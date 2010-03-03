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Расписание матчей
Шотландия - Чехия
Шотландия - Чехия: обзор матча 03 марта 2010
Шотландия
03.03.2010, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шотландия - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шотландия
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