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Расписание матчей
Нидерланды - США
Нидерланды - США: обзор матча 03 марта 2010
Нидерланды
03.03.2010, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нидерланды - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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