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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 24 марта 2010
Шальке-04
24.03.2010, среда, 22:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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08.11.2026
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31.10.2026
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24.10.2026
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Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
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07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
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28.10.2026
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