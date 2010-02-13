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Рединг - Вест Бромвич

13.02.2010, Суббота, 18:00 мск Рединг, стадион Мадейски Англия. Кубок, 1/8 финала Рединг - Вест Бромвич
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
12 тур
17 октября, суббота 18:00 Вест Бромвич 3:1 Рединг
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