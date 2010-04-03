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Судьи
Главный судья:
Юрий Баскаков (Москва)
Помощники:
В. Дроздов, И. Барышников (оба - Москва)
Делегат:
А. Маляров (Москва)

Анжи - Алания

03.04.2010, Суббота, 16:15 мск Махачкала, стадион Динамо Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 4 тур Анжи - Алания-Д
Россия. Первый дивизион 2008
27 тур
16 августа, суббота 17:30 Анжи 2:0 Алания
7 тур
26 апреля, суббота 18:00 Алания 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Анжи 0:1 Алания
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Алания 1:1 Анжи
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Анжи 3:2 Алания
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Алания 2:1 Анжи
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Анжи 2:0 Алания
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Алания 2:3 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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