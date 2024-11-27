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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Хосе Оруро - Боливар
Сан-Хосе Оруро - Боливар: обзор матча 27 ноября 2024
Сан-Хосе Оруро
27.11.2024, среда, 22:00
Боливия. Примера, 23 тур
3 : 2
Завершен
Боливар
29'
J. Sanguinetti (П)
78'
J. Sanguinetti
8'
Й. Роча
42'
A. Oviedo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе Оруро - Боливар
90'
+9
Красная карточка
Х. Сагредо
90'
+9
Желтая карточка
B. SÃ¡vio
Замена
L. Serrano
️️️️
J. Sanguinetti
90'
+3
82'
Замена
Фабио
️️️️
Х. Сагредо
ГОЛ! 2:2!
J. Sanguinetti
78'
63'
Замена
P. Rodriguez
️️️️
К. Мельгар
Желтая карточка
J. Sanguinetti
55'
54'
Замена
B. SÃ¡vio
️️️️
Л. Хустиниано
54'
Замена
L. Fernando Paz
️️️️
J. Velasquez
Желтая карточка
V. Melgar
46'
Замена
R. Ferrufino
️️️️
H. Rodriguez
46'
42'
ГОЛ! 1:2!
A. Oviedo
Пас отдал
Ф. Сауседо
29'
Желтая карточка
Х. Сагредо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Sanguinetti
29'
27'
Желтая карточка
Й. Роча
8'
ГОЛ! 0:1!
Й. Роча
Пас отдал
Ф. Сауседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе Оруро
1
Родриго Банегас
ВР
14
Lider Yanarico
ЦЗ
2
S. Torres
(К)
ЦЗ
20
Brian Sobrero
ЦЗ
2
Jhoni Ramallo
ЦП
14
H. Sanchez
ЦП
6
V. Melgar
ЦП
24
Aldair Mamani
ЦП
24
H. Rodriguez
ЦП
11
J. Sanguinetti
ЦФ
33
Andrés Landa
ЦФ
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
19
A. Oviedo
ЦФ
80
Карлос Мельгар
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Сан-Хосе Оруро
25
Roberto Rivas
ВР
12
Santiago Paz
ВР
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
6
L. Serrano
ЦП
46
Albert Aramayo
ЦП
15
Joel Bejarano
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
23
Luis Alí
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
10
Roler Ferrufino
ЦФ
Боливар
24
Alejandro Hidalgo
ВР
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
6
Alex Granell
ЦП
45
Yeferson Mamani
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
17
P. Rodriguez
ЦФ
3-5-2
1
Банегас
14
2
20
14
6
24
24
2
33
11
4-4-2
12
Кордано
4
Сагредо
44
2
Роча
2
Сагредо
23
Хустиниано
11
Вака
29
20
Сауседо
80
Мельгар
19
11
6
6
11
24
10
10
24
29
8
8
29
2
Сагредо
90
Фабио
90
Фабио
2
Сагредо
23
Хустиниано
10
10
23
Хустиниано
80
Мельгар
17
17
80
Мельгар
Остались в запасе
Сан-Хосе Оруро
Боливар
25
Roberto Rivas
ВР
12
Santiago Paz
ВР
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
46
Albert Aramayo
ЦП
15
Joel Bejarano
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
23
Luis Alí
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
24
Alejandro Hidalgo
ВР
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
6
Alex Granell
ЦП
45
Yeferson Mamani
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
25
Roberto Rivas
ВР
12
Santiago Paz
ВР
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
46
Albert Aramayo
ЦП
15
Joel Bejarano
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
23
Luis Alí
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
Остались в запасе
24
Alejandro Hidalgo
ВР
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
6
Alex Granell
ЦП
45
Yeferson Mamani
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Сан-Хосе Оруро - Боливар
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
10
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
10
Нарушения
14
12
Офсайды
2
1
Количество передач
226
411
Сейвы
6
6
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
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«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
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