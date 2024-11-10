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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Монтевидео Уондерерс
Прогресо - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 10 ноября 2024
Прогресо
10.11.2024, воскресенье, 22:30
Уругвай. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Монтевидео Уондерерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Монтевидео Уондерерс
Замена
D. Asconeguy
️️️️
M. Martín
90'
+4
Желтая карточка
G. Alles
77'
74'
Замена
N. Queiroz
️️️️
L. Morales
71'
Замена
L. Otormín
️️️️
T. Viudez
71'
Замена
E. Crucci
️️️️
G. Vega
Замена
G. Alles
️️️️
I. Lemmo
71'
58'
Желтая карточка
J. Alberti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
22
J. Gonzalez
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
8
Mario García
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
27
A. Moreira
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Монтевидео Уондерерс
1
Mauro Silveira
ВР
4
Lucas Morales
ЦЗ
14
Mateo Acosta
ЦЗ
23
Emiliano García
ЦЗ
8
Кевин Ролон
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
16
José Alberti
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
7
Gonzalo Vega
ЦП
15
Nicolás Royón
ЦФ
24
Pablo Suarez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Прогресо
12
Lautaro Fernández
ВР
3
Martín Marta
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
3
Alexis Piegas
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
26
F. Silvera
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
4
Mario Risso
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
29
Esteban Crucci
ЦФ
13
Leandro Otormín
ЦФ
11
Matias Fonseca
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
3-2-2-3
1
15
2
29
18
22
8
10
11
8
27
3-5-2
1
4
14
23
8
Ролон
16
10
7
8
24
15
15
28
28
15
10
9
9
10
4
5
5
4
7
29
29
7
10
13
13
10
Остались в запасе
Прогресо
Монтевидео Уондерерс
12
Lautaro Fernández
ВР
3
Martín Marta
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
3
Alexis Piegas
ЦЗ
26
F. Silvera
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
25
Jhonny Da Silva
ВР
4
Mario Risso
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Остались в запасе
12
Lautaro Fernández
ВР
3
Martín Marta
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
3
Alexis Piegas
ЦЗ
26
F. Silvera
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
Остались в запасе
25
Jhonny Da Silva
ВР
4
Mario Risso
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Статистика матча Прогресо - Монтевидео Уондерерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Абрахам Паладино
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Монтевидео Уондерерс
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
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