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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Лахти - Яро
Лахти - Яро: обзор матча 27 октября 2024
Лахти
27.10.2024, воскресенье, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, Переходные матчи
1 : 0
Завершен
Яро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лахти - Яро
Красная карточка
О. Коскинен
90'
+10
Замена
M. Vainionpää
️️️️
B. Mulahalilović
87'
85'
Замена
G. Sotelo
️️️️
S. Kähkönen
Желтая карточка
E. Virta
76'
Замена
L. Ivanovic
️️️️
R. Selander
68'
58'
Вторая желтая
A. Vidjeskog
41'
Замена
J. Myrevik
️️️️
E. Crona
Желтая карточка
R. Selander
31'
Пенальти не реализован!
R. Selander
26'
24'
Желтая карточка
A. Vidjeskog
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лахти
31
Osku Maukonen
ВР
25
Topias Inkinen
ЦЗ
66
Riku Selander
ЦЗ
26
Pablo Andrade
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
22
Lucas Morais
ЦП
10
Eemeli Virta
ЦП
27
Benjamin Mulahalilović
ЦП
17
Tommi Jäntti
ЦП
13
Jordão Cardoso
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Яро
1
Sergei Lazarev
ВР
27
Alex Ramsay
ЦЗ
6
Johan Brunell
ЦЗ
2
Sami Sipola
ЦЗ
4
Michael Ogungbaro
ЦЗ
5
Aron Bjonbäck
ЦЗ
66
Severi Kähkönen
ЦП
14
Сергей Еременко
ЦП
11
Albin Björkskog
ЦП
16
Adam Vidjeskog
ЦП
9
Edvin Crona
ЦФ
Главный тренер
Никлас Видьеског
Лахти
30
Anton Munukka
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
21
Matias Vainionpää
ЦП
14
Samuel Pasanen
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
9
L. Ivanovic
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
Яро
77
Pontus Zvar
ВР
2
Guillermo Sotelo
ЦЗ
15
Markus Kronholm
ЦП
19
Antonio Hotta
ЦП
21
Jim Myrevik
ЦП
22
Roni Björkskog
ЦП
24
Joni Remesaho
ЦП
3-1-4-2
31
25
66
26
4
Штраус
22
27
17
10
21
13
3-2-4-1
1
2
4
5
27
6
14
Еременко
11
16
66
9
27
21
21
27
66
9
9
66
66
2
2
66
9
21
21
9
Остались в запасе
Лахти
Яро
30
Anton Munukka
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
14
Samuel Pasanen
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
24
Asaad Babiker
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
77
Pontus Zvar
ВР
15
Markus Kronholm
ЦП
19
Antonio Hotta
ЦП
22
Roni Björkskog
ЦП
24
Joni Remesaho
ЦП
Главный тренер
Никлас Видьеског
Остались в запасе
30
Anton Munukka
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
14
Samuel Pasanen
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
24
Asaad Babiker
ЦФ
Остались в запасе
77
Pontus Zvar
ВР
15
Markus Kronholm
ЦП
19
Antonio Hotta
ЦП
22
Roni Björkskog
ЦП
24
Joni Remesaho
ЦП
Главный тренер
Тони Линдберг
Главный тренер
Никлас Видьеског
Статистика матча Лахти - Яро
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
ТПС
0 : 0
10.10.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Lahti Stadium, Lahti
Новости команд
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Лахти
Яро
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
4
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
4
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