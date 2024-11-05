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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг
Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг: обзор матча 05 ноября 2024
Монтевидео Уондерерс
05.11.2024, вторник, 01:30
Уругвай. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Дефенсор Спортинг
26'
B. Veglio
74'
C. Spinelli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг
90'
+3
Желтая карточка
M. Amaro
Желтая карточка
G. Vega
88'
86'
Желтая карточка
Р. Джампаоли
85'
Замена
M. Amaro
️️️️
L. Agazzi
85'
Замена
E. Cuello Gutiérrez
️️️️
A. Soria
76'
Желтая карточка
F. Cadenazzi
74'
ГОЛ! 1:1!
C. Spinelli
70'
Замена
F. Barrios
️️️️
J. Viacava
69'
Замена
B. Mansilla
️️️️
Х. Вальенте
Замена
C. Franco
️️️️
N. Royón
67'
46'
Замена
F. Cadenazzi
️️️️
J. Manuel Jorge
28'
Желтая карточка
J. Manuel Jorge
ГОЛ! 1:0!
B. Veglio
Пас отдал
L. Morales
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Уондерерс
1
Mauro Silveira
ВР
4
Lucas Morales
ЦЗ
23
Emiliano García
ЦЗ
14
Mateo Acosta
ЦЗ
8
Кевин Ролон
ЦП
7
Gonzalo Vega
ЦП
16
José Alberti
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
15
Nicolás Royón
ЦФ
24
Pablo Suarez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
59
Walter Montoya
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
77
Claudio Spinelli
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
13
Leandro Otormín
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
19
Kevin Prieto
ЦФ
17
Felipe Cadenazzi
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
3-5-2
1
4
23
14
7
16
8
10
8
Ролон
24
15
3-4-3
12
Доусон
4
Джампаоли
3
де лос Сантос
23
59
80
21
Вальенте
27
11
16
77
15
9
9
15
11
14
14
11
80
30
30
80
23
5
5
23
21
Вальенте
24
24
21
Вальенте
27
17
17
27
Остались в запасе
Монтевидео Уондерерс
Дефенсор Спортинг
25
Jhonny Da Silva
ВР
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
13
Leandro Otormín
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
1
Matías Dufour
ВР
5
Alfonso Barco
ЦЗ
19
Kevin Prieto
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
25
Jhonny Da Silva
ВР
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
13
Leandro Otormín
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
5
Alfonso Barco
ЦЗ
19
Kevin Prieto
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
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