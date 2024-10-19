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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Ривер Плейт
Прогресо - Ривер Плейт: обзор матча 19 октября 2024
Прогресо
19.10.2024, суббота, 22:00
Уругвай. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ривер Плейт
60'
G. Colman
74'
G. Alles (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Ривер Плейт
Замена
M. Martín
️️️️
A. Moreira
77'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
G. Alles
74'
Замена
G. Barreto
️️️️
G. Colman
73'
73'
Замена
J. Báez
️️️️
R. Fernandez
Замена
D. Asconeguy
️️️️
G. Castillo
69'
63'
Замена
J. Ignacio Quintana Silva
️️️️
S. Corbo
ГОЛ! 1:0!
G. Colman
60'
Желтая карточка
G. Barreto
56'
Желтая карточка
M. Castro
48'
Замена
G. Alles
️️️️
R. Izquierdo
46'
46'
Замена
Х. Лавега
️️️️
M. Alfonso
46'
Замена
M. Camarda
️️️️
F. Barone
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
22
J. Gonzalez
ЦЗ
8
Mario García
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
11
G. Colman
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
27
A. Moreira
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
27
Tiago Galletto
ЦП
5
German Barrios
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
15
Mauro Martín
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
14
Mateo Aramburu
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
7
Хоакин Лавега
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
3-2-2-3
33
2
4
22
3
18
8
10
27
8
11
4-5-1
12
13
33
6
2
10
5
22
19
27
13
27
15
15
27
18
28
28
18
4
9
9
4
11
21
21
11
22
7
Лавега
7
Лавега
22
6
27
27
6
33
30
30
33
13
29
29
13
Остались в запасе
Прогресо
Ривер Плейт
1
Matías Castro
ВР
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
14
Mateo Aramburu
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
25
Ramiro Cristobal
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Остались в запасе
1
Matías Castro
ВР
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
14
Mateo Aramburu
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
Остались в запасе
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
25
Ramiro Cristobal
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
Главный тренер
Карлос Каноббио
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Статистика матча Прогресо - Ривер Плейт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Lasso,
Стадион:
Абрахам Паладино
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«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
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