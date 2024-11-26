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Расписание матчей
Лига чемпионов Африки
Раджа - ФАР Рабат
Раджа - ФАР Рабат: обзор матча 26 ноября 2024
Раджа
26.11.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов Африки, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
ФАР Рабат
41'
A. Hammoudan
90+7'
K. Ait Ouarkhane
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раджа - ФАР Рабат
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
K. Ait Ouarkhane
90'
+4
Замена
Х. Хубейб
️️️️
Э. Инонга
84'
Замена
Т. Оребони
️️️️
J. Beya
83'
Замена
A. Nakach
️️️️
Т. Карнейру
Замена
Y. Bouzok
️️️️
P. Ousmane Sakho
76'
Пенальти не реализован!
S. Bougrine
75'
62'
Замена
K. Ait Ouarkhane
️️️️
A. Hammoudan
Замена
Z. Labib
️️️️
H. Ferdaoussi
62'
Замена
S. Bougrine
️️️️
A. Baadi
62'
Желтая карточка
A. Khafifi
43'
43'
Желтая карточка
L. Naji
41'
ГОЛ! 0:1!
A. Hammoudan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раджа
2
Abdelkarim Baadi
ЦЗ
28
Bouchaib Arrassi
ЦЗ
5
Abdellah Khafifi
ЦЗ
27
Mohamed Boulacsout
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
38
Hilal Ferdaoussi
ЦП
19
Mohamed Zrida
ЦП
22
Anas Zniti
(К)
ЦФ
11
Naoufel Zerhouni
ЦФ
10
Adam Ennafati
ЦФ
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
Главный тренер
Мхамед Фахир
ФАР Рабат
1
Ayoub El Khayati
ВР
2
Ту Карнейру
ЛЗ
15
Hatim Essaouabi
ЦЗ
29
Энок Инонга
ЦЗ
3
Anas Bach
ЦЗ
13
Larbi Naji
ЦП
11
Ahmed Hammoudan
ЦП
75
Amine Zouhzouh
ЦП
7
Youssef El Fahli
ЦП
34
Мохамед Раби Хримат
ЦП
9
Joel Beya
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Раджа
1
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
3
Zakaria Labib
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
26
Yousri Bouzok
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
40
Youness Najari
ЦФ
20
Marouane Zila
ЦФ
ФАР Рабат
24
Hamza Hamiani
ВР
33
Et-Tayeb Boukhriss
ЦЗ
6
Akram Nakach
ЦЗ
19
Хассан Хубейб
ЦЗ
40
Abdelfettah Hadraf
ЦП
9
Тумисанг Оребони
ЦП
21
Zakaria Ajoughlal
ЦП
8
Khalid Ait Ouarkhane
ЦП
14
Mahmoud Benhalib
ЦФ
4-3-4
2
5
27
28
18
Бикоро
38
19
22
21
10
11
4-5-1
1
15
29
Инонга
3
2
Карнейру
13
75
7
34
Хримат
11
9
38
3
3
38
21
26
26
21
2
34
34
2
2
Карнейру
6
6
2
Карнейру
29
Инонга
19
Хубейб
19
Хубейб
29
Инонга
9
9
Оребони
9
Оребони
9
11
8
8
11
Остались в запасе
Раджа
ФАР Рабат
1
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
17
Abderahmane Soussi
ЦП
40
Youness Najari
ЦФ
20
Marouane Zila
ЦФ
Главный тренер
Мхамед Фахир
24
Hamza Hamiani
ВР
33
Et-Tayeb Boukhriss
ЦЗ
40
Abdelfettah Hadraf
ЦП
21
Zakaria Ajoughlal
ЦП
14
Mahmoud Benhalib
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
1
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
17
Abderahmane Soussi
ЦП
40
Youness Najari
ЦФ
20
Marouane Zila
ЦФ
Остались в запасе
24
Hamza Hamiani
ВР
33
Et-Tayeb Boukhriss
ЦЗ
40
Abdelfettah Hadraf
ЦП
21
Zakaria Ajoughlal
ЦП
14
Mahmoud Benhalib
ЦФ
Главный тренер
Мхамед Фахир
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Раджа - ФАР Рабат
1
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
16
Офсайды
3
3
Количество передач
482
330
Сейвы
0
7
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Раджа
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Раджа
1 : 0
19.01.2025
Маниема Юнион
Лига чемпионов Африки, 5 тур
ФАР Рабат
1 : 1
11.01.2025
Раджа
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Раджа
1 : 0
04.01.2025
Мамелоди Сандаунс
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 0
15.12.2024
Раджа
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Маниема Юнион
1 : 1
07.12.2024
Раджа
ФАР Рабат
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
Пирамидс
1 : 2
21.03.2026
ФАР Рабат
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
ФАР Рабат
1 : 1
14.03.2026
Пирамидс
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Аль-Ахли
0 : 0
15.02.2026
ФАР Рабат
Лига чемпионов Африки, 5 тур
ФАР Рабат
1 : 0
07.02.2026
Янг Африканс
Лига чемпионов Африки, 4 тур
ФАР Рабат
1 : 0
31.01.2026
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