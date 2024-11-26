Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов Африки
Янг Африканс - Аль-Хиляль
Янг Африканс - Аль-Хиляль: обзор матча 26 ноября 2024
Янг Африканс
26.11.2024, вторник, 16:00
Лига чемпионов Африки, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
63'
A. Coulibaly
90'
Я. Мозамил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Африканс - Аль-Хиляль
Замена
A. Kibwana Shomari
️️️️
Н. Кибабаге
90'
+2
90'
ГОЛ! 0:2!
Я. Мозамил
Пас отдал
А. Омер
83'
Замена
Я. Мозамил
️️️️
A. Coulibaly
81'
Желтая карточка
A. Coulibaly
Замена
К. Чама
️️️️
D. Abuya
72'
63'
ГОЛ! 0:1!
A. Coulibaly
Пас отдал
А. Абакер
61'
Замена
Г. Фофана
️️️️
В. Хидир
61'
Замена
А. Омер
️️️️
J. Claude Girumugisha
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Африканс
39
Джиджи Диарра
ВР
21
Kouassi Attohoula
ЦЗ
4
Ибрахим Хамад
ЦЗ
5
Диксон Джоб
(К)
ЦЗ
32
Никсон Кибабаге
ЦЗ
27
Мудатир Яхья
ЦП
10
Pacôme Zouzoua
ЦП
7
Maxi Mpia Nzengeli
ЦП
25
Стефан Азиз Ки
АП
38
Duke Abuya
ЦФ
29
Принс Дубе
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Аль-Хиляль
1
Issa Fofana
ВР
12
Хадим Диав
ЛЗ
24
Steve Ebuela
ЦЗ
4
Альтайеб Абакер
ЦЗ
38
Ousmane Diouf
ЦЗ
18
El Hadji Kane
ЦП
15
Salaheldin Adil
ЦП
11
Adama Coulibaly
ЦП
21
Валиелдин Хидир
АП
10
Мохамед Абдельрахман
ЦФ
7
Jean Claude Girumugisha
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Янг Африканс
16
Abdutwalib Mshery
ВР
3
Бакари Мвамньето
ЦЗ
15
Ally Kibwana Shomari
ЦЗ
20
Jonas Mkude
ЦП
18
Salum Abubakar
ЦП
40
Denis Nkane
ЦП
22
Shekhani Khamis
ЦП
24
Клатус Чама
АП
25
Кеннеди Мусонда
ЦФ
Аль-Хиляль
29
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
22
Faris Abdalla
ЦЗ
26
Junior Mendy
ЦЗ
6
Мохамед Саид
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
2
Yaser Awad Boshara
ЦП
8
Абдельразиг Омер
ЦП
8
Aimé Etane Tendeng
ЦП
9
Ясир Мозамил
ЦФ
4-3-1-2
39
Диарра
21
5
Джоб
32
Кибабаге
4
Хамад
27
Яхья
10
7
25
Азиз Ки
29
Дубе
38
4-3-1-2
1
24
4
Абакер
38
12
Диав
18
15
11
21
Хидир
7
10
Абдельрахман
32
Кибабаге
15
15
32
Кибабаге
38
24
Чама
24
Чама
38
21
Хидир
27
Фофана
27
Фофана
21
Хидир
7
8
Омер
8
Омер
7
11
9
Мозамил
9
Мозамил
11
Остались в запасе
Янг Африканс
Аль-Хиляль
16
Abdutwalib Mshery
ВР
3
Бакари Мвамньето
ЦЗ
20
Jonas Mkude
ЦП
18
Salum Abubakar
ЦП
40
Denis Nkane
ЦП
22
Shekhani Khamis
ЦП
25
Кеннеди Мусонда
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
29
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
22
Faris Abdalla
ЦЗ
26
Junior Mendy
ЦЗ
6
Мохамед Саид
ЦЗ
2
Yaser Awad Boshara
ЦП
8
Aimé Etane Tendeng
ЦП
Главный тренер
Флоран Ибенге
Остались в запасе
16
Abdutwalib Mshery
ВР
3
Бакари Мвамньето
ЦЗ
20
Jonas Mkude
ЦП
18
Salum Abubakar
ЦП
40
Denis Nkane
ЦП
22
Shekhani Khamis
ЦП
25
Кеннеди Мусонда
ЦФ
Остались в запасе
29
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
22
Faris Abdalla
ЦЗ
26
Junior Mendy
ЦЗ
6
Мохамед Саид
ЦЗ
2
Yaser Awad Boshara
ЦП
8
Aimé Etane Tendeng
ЦП
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Главный тренер
Флоран Ибенге
Статистика матча Янг Африканс - Аль-Хиляль
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
11
15
Офсайды
4
0
Количество передач
490
313
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Янг Африканс
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Янг Африканс
3 : 0
15.02.2026
Кабилия
Лига чемпионов Африки, 5 тур
ФАР Рабат
1 : 0
07.02.2026
Янг Африканс
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Янг Африканс
1 : 1
31.01.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 0
23.01.2026
Янг Африканс
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Кабилия
0 : 0
28.11.2025
Янг Африканс
Аль-Хиляль
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
Аль-Хиляль
0 : 1
22.03.2026
РС Беркан
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
РС Беркан
1 : 1
15.03.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
14.02.2026
Сен-Элуа Лупопо
Лига чемпионов Африки, 5 тур
МК Алжир
2 : 1
06.02.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
30.01.2026
Мамелоди Сандаунс
Новости команд
Все
Янг Африканс
Аль-Хиляль
ЦСКА подпишет соглашение о сотрудничестве с клубом из Танзании
2024.06.09 19:07
6
Агент Джиги Диарра рассказал о ситуации с интересом «Зенита» к игроку
2024.01.31 13:31
Танзанийский клуб установил ценник на вратаря, который интересен «Зениту»
2024.01.27 14:08
8
«Зенит» интересуется вратарем сборной Мали
2024.01.27 00:15
13
ЦСКА подпишет соглашение о сотрудничестве с клубом из Танзании
2024.06.09 19:07
6
Агент Джиги Диарра рассказал о ситуации с интересом «Зенита» к игроку
2024.01.31 13:31
Танзанийский клуб установил ценник на вратаря, который интересен «Зениту»
2024.01.27 14:08
8
«Зенит» интересуется вратарем сборной Мали
2024.01.27 00:15
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+