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    • ЦСКА подпишет соглашение о сотрудничестве с клубом из Танзании

    ЦСКА подпишет соглашение о сотрудничестве с клубом из Танзании

    ЦСКА будет сотрудничать с клубом из Танзании «Янг Африканс». Об этом сообщил президент африканского клуба Энг Херси Саид.

    «Мы находимся в стадии подписания партнерского соглашения с ЦСКА. Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотру перспективных игроков в Африке и России. Многие молодые игроки и тренеры «Янг Эфриканс» будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку.

    Представители российского клуба приезжали к нам для обсуждения этого вопроса, и мы приняли их предложение. В июле мы приедем в Россию и подпишем все бумаги. Тогда наше сотрудничество официально вступит в силу.

    Наш клуб хочет развивать международные отношения и выйти на европейский футбольный рынок. Особенно «Янг Эфриканс» важно иметь партнерства в России», – сказал Херси Саид.

    • «Янг Африканс» 25 раз выигрывал чемпионат Танзании.
    • Команду тренирует аргентинец Мигель Гамонди.
    • Население страны – более 65 миллионов человек (23-е место в мире).

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    Источник: Sport24

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    09.06.2024 19:07
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    Комментарии (11)
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    ...короче
    1717949439
    ...наш табун направился на пастбище для зебр?)...
    Ответить
    fakeid
    1717951009
    есть у меня счастливые команды, на которые я постоянно ставлю и выигрываю. хотя хер знает откуда они, что представляют, как играют.. но если вижу у бука сепахан, шанхай и янг африкас - всегда ставлю.
    Ответить
    R_a_i_n
    1717952551
    Клинеру подружку ищут?
    Ответить
    kirdykprishel
    1717954915
    Наш клуб хочет развивать международные отношения и выйти на европейский футбольный рынок.....– сказал Херси Саид.------ Саид ты не с тем клубом подписываешь..Так ты не выйдешь на европейский футбольный рынок.)))
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    NewLife
    1717956747
    "В Африке разбойник, В Африке злодей, В Африке ужасный Бар-ма-лей! Он бегает по Африке И кушает детей - Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!" К. Чуковский
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    TIMOTHY
    1717957604
    А с кем подпишет договор спам наш народный!? С Хуситами наверняка)
    Ответить
    BRO_football
    1717959958
    А почему договор односторонний? Пусть молодёжь ЦСКА отправляют в Танзанию на стажировку. Почему бы и нет?
    Ответить
    bset
    1717964019
    Все логично. Там и талантов проще искать. У них население целых 65 млн человек, а у нас какие-то 140 млн.
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    Клубничный
    1717964330
    В африке большие злые крокодилы Не ходите дети а африку гулять Вот и все что я помню, но не стоит туда лезть, пусть они будут в своем!
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