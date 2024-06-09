ЦСКА подпишет соглашение о сотрудничестве с клубом из Танзании

ЦСКА будет сотрудничать с клубом из Танзании «Янг Африканс». Об этом сообщил президент африканского клуба Энг Херси Саид.

«Мы находимся в стадии подписания партнерского соглашения с ЦСКА. Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотру перспективных игроков в Африке и России. Многие молодые игроки и тренеры «Янг Эфриканс» будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку.

Представители российского клуба приезжали к нам для обсуждения этого вопроса, и мы приняли их предложение. В июле мы приедем в Россию и подпишем все бумаги. Тогда наше сотрудничество официально вступит в силу.

Наш клуб хочет развивать международные отношения и выйти на европейский футбольный рынок. Особенно «Янг Эфриканс» важно иметь партнерства в России», – сказал Херси Саид.