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    • Агент Джиги Диарра рассказал о ситуации с интересом «Зенита» к игроку

    Агент Джиги Диарра рассказал о ситуации с интересом «Зенита» к игроку

    Агент вратаря танзанийского «Янг Африканс» и сборной Мали Джиги Диарра, Дэвид Хименес, рассказал, что находится на связи с «Зенитом».

    «Зенит» все еще не сделал официального предложения, только интерес. Мы на связи с клубом. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Мы хотим, чтобы клубы двигались дальше и был прогресс. Россия – отличное место для игрока», – сказал Хименес.

    • Ранее сообщалось, что «Янг Африканс» запросит за Диарра 10 миллионов долларов в случае поступления предложения от петербургского клуба.
    • 28-летний Диарра провел 54 матча за сборную Мали и в сумме 39 встреч за «Янг Африканс» и «Стад Мальен» в африканской Лиге чемпионов и Кубке конфедерации КАФ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1706699594
    конечно. в зените только и хотят, чтобы отдать дефицитное место паспортиста вратарю-зулусу.
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