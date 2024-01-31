Агент Джиги Диарра рассказал о ситуации с интересом «Зенита» к игроку

Агент вратаря танзанийского «Янг Африканс» и сборной Мали Джиги Диарра, Дэвид Хименес, рассказал, что находится на связи с «Зенитом».

«Зенит» все еще не сделал официального предложения, только интерес. Мы на связи с клубом. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Мы хотим, чтобы клубы двигались дальше и был прогресс. Россия – отличное место для игрока», – сказал Хименес.