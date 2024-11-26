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Расписание матчей
Лига чемпионов Африки
Мазембе - МК Алжир
Мазембе - МК Алжир: обзор матча 26 ноября 2024
Мазембе
26.11.2024, вторник, 16:00
Лига чемпионов Африки, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
МК Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазембе - МК Алжир
87'
Замена
K. Zunon
️️️️
Z. Naidji
84'
Желтая карточка
Z. Draoui
Замена
S. Zemanga
️️️️
B. Ngalamulume
78'
70'
Замена
S. Bayazid
️️️️
T. Meziani
70'
Замена
Z. Draoui
️️️️
L. Tabti
62'
Желтая карточка
A. Ramdane
Замена
M. Ngimbi
️️️️
J. Louis Barthélémy Diouf
46'
45'
+2
Желтая карточка
A. Abdellaoui
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазембе
33
Alioune Badara Faty
ВР
13
Cheick Fofana
ЦЗ
39
Ousseni Badamassi
ЦЗ
28
Jean Louis Barthélémy Diouf
ЦЗ
17
Boaz Ngalamulume
ЦЗ
32
Josué Mungwengi
ЦП
27
Gloire Mujaya
ЦП
31
Magloire Ntambwe
(К)
ЦП
16
Oscar Kabwit Tshikomb
ЦП
12
Luzolo Sita
ЦФ
4
Atibu Radjabu
ЦФ
Главный тренер
Ламин Н'Диайе
МК Алжир
1
Abdelatif Ramdane
ВР
23
Hamza Mouali
ЦЗ
12
Мохамед Зуграна
ЦЗ
19
Ayoub Ghezala
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
(К)
ЦЗ
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
11
Tayeb Meziani
ЦП
6
Mohamed Benkhemassa
ЦФ
21
Larbi Tabti
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
24
Zakaria Naidji
ЦФ
Главный тренер
Рулани Мокуэна
Мазембе
21
Баджо Сиади
ВР
22
Suleman Shaibu
ВР
23
Mor Talla Mbaye
ЦЗ
14
Élie Muyika
ЦЗ
5
Madou Zon
ЦЗ
24
Soze Zemanga
ЦП
38
Луис Амека
АП
11
Mercey Ngimbi
ЦФ
10
John Bakata
ЦФ
МК Алжир
16
Toufik Moussaoui
ВР
3
Merwane Khelif
ЦЗ
4
Serge Badjo
ЦЗ
17
Kamel Hamidi
ЦЗ
8
Zakaria Draoui
ЦП
18
Kheiredine Merzougui
ЦФ
27
Abdelkader Menezla
ЦФ
22
Kipré Zunon
ЦФ
7
Soufiane Bayazid
ЦФ
4-4-2
33
13
28
17
39
32
31
16
27
4
12
3-2-1-4
1
12
Зуграна
19
5
20
Халаймия
23
11
24
9
Делор
21
6
17
24
24
17
28
11
11
28
21
8
8
21
24
22
22
24
11
7
7
11
Остались в запасе
Мазембе
МК Алжир
21
Баджо Сиади
ВР
22
Suleman Shaibu
ВР
23
Mor Talla Mbaye
ЦЗ
14
Élie Muyika
ЦЗ
5
Madou Zon
ЦЗ
38
Луис Амека
АП
10
John Bakata
ЦФ
Главный тренер
Ламин Н'Диайе
16
Toufik Moussaoui
ВР
3
Merwane Khelif
ЦЗ
4
Serge Badjo
ЦЗ
17
Kamel Hamidi
ЦЗ
18
Kheiredine Merzougui
ЦФ
27
Abdelkader Menezla
ЦФ
Главный тренер
Рулани Мокуэна
Остались в запасе
21
Баджо Сиади
ВР
22
Suleman Shaibu
ВР
23
Mor Talla Mbaye
ЦЗ
14
Élie Muyika
ЦЗ
5
Madou Zon
ЦЗ
38
Луис Амека
АП
10
John Bakata
ЦФ
Остались в запасе
16
Toufik Moussaoui
ВР
3
Merwane Khelif
ЦЗ
4
Serge Badjo
ЦЗ
17
Kamel Hamidi
ЦЗ
18
Kheiredine Merzougui
ЦФ
27
Abdelkader Menezla
ЦФ
Главный тренер
Ламин Н'Диайе
Главный тренер
Рулани Мокуэна
Статистика матча Мазембе - МК Алжир
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Количество передач
422
274
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
63
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Мазембе
4 : 0
18.01.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов Африки, 5 тур
МК Алжир
1 : 0
10.01.2025
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Янг Африканс
3 : 1
04.01.2025
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Мазембе
1 : 1
14.12.2024
Янг Африканс
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
08.12.2024
Мазембе
МК Алжир
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Мамелоди Сандаунс
2 : 0
14.02.2026
МК Алжир
Лига чемпионов Африки, 5 тур
МК Алжир
2 : 1
06.02.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов Африки, 4 тур
МК Алжир
2 : 0
01.02.2026
Сен-Элуа Лупопо
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Сен-Элуа Лупопо
1 : 0
25.01.2026
МК Алжир
Лига чемпионов Африки, 2 тур
МК Алжир
0 : 0
28.11.2025
Мамелоди Сандаунс
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