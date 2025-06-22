«Локомотив» заинтересовался игроком сборной Буркина-Фасо

В агентстве Nass Football Management, представляющем полузащитника «МК Алжир» Мохамеда Зуграна, прокомментировали информацию о заинтересованности «Локомотива» в игроке.
«Да, действительно интерес есть», – сообщили в агентстве.
Сообщается, что в игроке также заинтересован «Монпелье». Алжирский клуб хочет получить за трансфер опорника порядка 2 миллионов евро.
- На счету 23-летнего Зуграна 2 матча и 1 забитый гол за сборную Буркина-Фасо в отборе на ЧМ-2026.
- В этом сезоне он провел за алжирский клуб 31 матч, отметился 3 голевыми передачами.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»