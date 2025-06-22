«Локомотив» заинтересовался игроком сборной Буркина-Фасо

В агентстве Nass Football Management, представляющем полузащитника «МК Алжир» Мохамеда Зуграна, прокомментировали информацию о заинтересованности «Локомотива» в игроке.

«Да, действительно интерес есть», – сообщили в агентстве.

Сообщается, что в игроке также заинтересован «Монпелье». Алжирский клуб хочет получить за трансфер опорника порядка 2 миллионов евро.