Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Пхохан Стилерс
Канвон - Пхохан Стилерс: обзор матча 23 ноября 2024
Канвон
23.11.2024, суббота, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Пхохан Стилерс
36'
Y. Min-hyuk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Пхохан Стилерс
Замена
K. Dae-Woo
️️️️
Y. Lee
90'
79'
Замена
H. Kang
️️️️
J. Jeong
Замена
C. Jin-hyuk
️️️️
Ф. Ковачевич
79'
58'
Замена
J. Kim
️️️️
C. Han
51'
Желтая карточка
C. Han
ГОЛ! 1:0!
Y. Min-hyuk
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
41
Kim Yu-Sung
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
13
Henry Hore
ЦП
8
Kim Lee-Seok
ЦП
14
Kim Dae-Woo
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
26
Kyeong-bae Park
ЦФ
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
70
Hwang Seo-woong
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
3-2-1-4
41
47
63
13
Ги-Хёк
2
97
18
22
19
Ковачевич
17
47
3-2-4-1
1
4
77
17
Ли
17
5
80
25
27
18
10
97
14
14
97
19
Ковачевич
17
17
19
Ковачевич
63
Габриэль
63
Габриэль
18
14
14
18
27
18
18
27
Остались в запасе
Канвон
Пхохан Стилерс
1
Park Cheong-hyo
ВР
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
13
Henry Hore
ЦП
8
Kim Lee-Seok
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
26
Kyeong-bae Park
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
70
Hwang Seo-woong
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
13
Henry Hore
ЦП
8
Kim Lee-Seok
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
26
Kyeong-bae Park
ЦФ
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
70
Hwang Seo-woong
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Канвон - Пхохан Стилерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
Gangneung Stadium, Gangneung
Новости команд
Все
Канвон
Пхохан Стилерс
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ
2025.09.16 15:29
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стартовал в азиатской ЛЧ с крупной победы
2024.09.17 16:58
6
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
2021.01.18 19:43
2
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ
2025.09.16 15:29
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стартовал в азиатской ЛЧ с крупной победы
2024.09.17 16:58
6
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
2021.01.18 19:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+