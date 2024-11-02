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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Сувон
Кимчхон Сангму - Сувон: обзор матча 02 ноября 2024
Кимчхон Сангму
02.11.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сувон
21'
M. Jae-hyeon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Сувон
Замена
M. Kim
️️️️
S. Maeng
88'
Замена
K. Jun-ho
️️️️
C. Sang-Hoon
75'
60'
Замена
K. Sang-Yun
️️️️
J. Lee
51'
Желтая карточка
J. Lee
Замена
S. Kim
️️️️
S. Park
46'
Замена
K. Kang-San
️️️️
S. Park
46'
Желтая карточка
S. Park
45'
35'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
J. Kim
ГОЛ! 1:0!
M. Jae-hyeon
21'
10'
Желтая карточка
J. Kim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
66
Su-il Park
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
27
Cho Sang-Hoon
ЦФ
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
88
Yong Lee
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
16
Kim Jun-ho
ЦП
20
Hyeon-sik Lee
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
7
Ki-jong Won
ЦФ
Сувон
17
Dong-geon No
ВР
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
3-2-2-3
1
20
26
30
14
66
6
29
10
27
6
4-2-1-3
51
5
4
88
3
8
53
10
Оливейра
7
24
7
6
3
3
6
66
20
20
66
27
16
16
27
14
11
11
14
7
13
13
7
24
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
24
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Сувон
32
Joung Myung-jae
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
20
Hyeon-sik Lee
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
7
Ki-jong Won
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
17
Dong-geon No
ВР
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
20
Hyeon-sik Lee
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
7
Ki-jong Won
ЦФ
Остались в запасе
17
Dong-geon No
ВР
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Кимчхон Сангму - Сувон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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