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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Ульсан Хендэ
Кимчхон Сангму - Ульсан Хендэ: обзор матча 19 октября 2024
Кимчхон Сангму
19.10.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ульсан Хендэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Ульсан Хендэ
Желтая карточка
Д. Ли
90'
+3
Замена
S. Maeng
️️️️
M. Seo
90'
+1
Замена
K. Hyun Yu
️️️️
P. Sang-Hyeok
82'
Замена
K. Kang-San
️️️️
S. Park
82'
Желтая карточка
K. Bong-Soo
76'
66'
Замена
J. Kim
️️️️
C. Lee
66'
Замена
М. Салес
️️️️
Ч. Ву-Ен
Замена
Д. Ли
️️️️
M. Jae-hyeon
66'
59'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
M. Ju
56'
Желтая карточка
Ю. Ил-Лок
46'
Замена
A. Esaka
️️️️
K. Yun-Gu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
66
Su-il Park
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
4
Min-woo Seo
ЦП
8
Seung Won Lee
ЦП
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Кимчхон Сангму
21
Kim Tae-hoon
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
27
Cho Sang-Hoon
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
3-2-2-2
1
20
26
30
14
66
4
8
10
19
3-1-3-1-2
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
20
Ки-Хи
16
5
Ву-Ен
14
72
7
73
Юн Ил-Лок
17
10
66
20
20
66
4
6
6
4
10
10
Ли
10
Ли
10
19
99
99
19
5
Ву-Ен
95
Салес
95
Салес
5
Ву-Ен
10
99
Кариелло
99
Кариелло
10
14
8
8
14
72
96
96
72
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Ульсан Хендэ
21
Kim Tae-hoon
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
27
Cho Sang-Hoon
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
21
Kim Tae-hoon
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
27
Cho Sang-Hoon
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Кимчхон Сангму - Ульсан Хендэ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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