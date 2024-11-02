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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Тэджон
Кванджу - Тэджон: обзор матча 02 ноября 2024
Кванджу
02.11.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Тэджон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Тэджон
Желтая карточка
B. Jun-soo
83'
79'
Желтая карточка
H. Kim
70'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
M. Ishida
Замена
Y. Heo
️️️️
H. Oh
67'
Замена
Y. Ahn
️️️️
M. Lee
67'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
88
Min-seo Moon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
7
Hu-sung Oh
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
7
Yoon Do-young
ЦП
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
16
Ji-Hun Jung
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
9
Seung-un Ha
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
4-4-1-1
1
62
45
3
4
88
22
7
55
7
Асани
8
2-1-4-3
1
33
Мун-Хван
4
8
Бобсин
44
Ли
7
7
14
6
98
Кривоцюк
27
3
6
6
3
7
68
68
7
7
19
Гутковскис
19
Гутковскис
7
Остались в запасе
Кванджу
Тэджон
21
Noh Hee-Dong
ВР
16
Ji-Hun Jung
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
9
Seung-un Ha
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
16
Ji-Hun Jung
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
9
Seung-un Ha
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Кванджу - Тэджон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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