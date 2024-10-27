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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Кванджу
Инчхон Юнайтед - Кванджу: обзор матча 27 октября 2024
Инчхон Юнайтед
27.10.2024, воскресенье, 11:30
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кванджу
25'
С. Мугоша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Кванджу
Замена
J. Kim
️️️️
S. Hong
90'
+2
Замена
B. Oh
️️️️
Y. Kim
90'
+2
Желтая карточка
D. Kim
82'
Желтая карточка
S. Hong
80'
75'
Замена
C. Shin
️️️️
K. Choi
75'
Замена
K. Lee
️️️️
Y. Heo
Замена
E. Ji
️️️️
J. Mun
68'
ГОЛ! 1:0!
С. Мугоша
25'
20'
Желтая карточка
J. Jung
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
5
Myung Joo Lee
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
16
Ji-Hun Jung
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
15
Lim Hyung-jin
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
5
Kim Seung Woo
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
3-2-2-3
25
6
4
47
23
28
5
7
42
11
9
Мугоша
4-4-1-1
1
23
3
62
6
88
16
10
55
7
Асани
68
42
17
17
42
28
4
4
28
6
22
22
6
10
40
40
10
68
10
10
68
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Кванджу
1
Seong-jun Min
ВР
15
Lim Hyung-jin
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
5
Kim Seung Woo
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
15
Lim Hyung-jin
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
5
Kim Seung Woo
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Кванджу
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
Новости команд
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