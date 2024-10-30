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Расписание матчей
Германия. Кубок
Падерборн - Вердер
Падерборн - Вердер: обзор матча 30 октября 2024
Падерборн
30.10.2024, среда, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Вердер
30'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
90'
Желтая карточка
Х. Малатини
89'
Замена
М. Велькович
️️️️
Э. Юнг
Замена
И. Анса
️️️️
С. Михель
89'
Замена
A. Bravo-Sanchez
️️️️
Ф. Бильбия
85'
Желтая карточка
С. Михель
84'
78'
Замена
Ф. Агу
️️️️
Д. Кен
Замена
L. Engelns
️️️️
Д. Кинсомби
68'
Замена
А. Гримальди
️️️️
M. Baur
68'
Замена
A. Bäuerle
️️️️
M. Hoffmeier
68'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Дукщ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Маркус Шуберт
ВР
17
Лаурин Курда
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Рафаэль Обермайр
(К)
ЛВ
13
Филип Бильбия
ЛВ
5
Santiago Castaneda
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
18
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
3
Anton Bäuerle
ЦЗ
42
Adrian Bravo-Sanchez
ЦП
4
Martin Ens
ЦП
8
Luca Herrmann
ЦП
17
Luis Engelns
ЦП
10
Koen Kostons
ЦФ
28
Ильяс Анса
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
4-1-2-3
1
Шуберт
17
Курда
25
8
Кинсомби
33
5
13
Бильбия
23
Обермайр
22
11
Михель
20
Гетце
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
32
Фридль
6
Малатини
5
Юнг
8
Вайзер
17
Кен
14
Линен
32
Биттенкурт
10
Шмид
18
Груль
33
Дукщ
33
3
3
33
13
Бильбия
42
42
13
Бильбия
8
Кинсомби
17
17
8
Кинсомби
11
Михель
28
Анса
28
Анса
11
Михель
22
39
Гримальди
39
Гримальди
22
5
Юнг
13
Велькович
13
Велькович
5
Юнг
17
Кен
27
Агу
27
Агу
17
Кен
Остались в запасе
Падерборн
Вердер
30
Pelle Boevink
ВР
4
Martin Ens
ЦП
8
Luca Herrmann
ЦП
10
Koen Kostons
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
1
Мио Бакхаус
ВР
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
4
Martin Ens
ЦП
8
Luca Herrmann
ЦП
10
Koen Kostons
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Падерборн - Вердер
1
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
16
9
Офсайды
3
0
Количество передач
463
503
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
- : -
04.12.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
8 : 1
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Home Deluxe Arena, Paderborn
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