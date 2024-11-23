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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед: обзор матча 23 ноября 2024
Брисбен Роар
23.11.2024, суббота, 09:00
Австралия. А-лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Аделаида Юнайтед
6'
K. Jelacic
43'
J. O'Shea (П)
33'
S. Mauk
46'
Z. Clough
62'
А. Гудвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед
90'
Замена
P. Madanha
️️️️
J. Barnett
Замена
J. Brazete
️️️️
C. Brown
82'
Замена
S. Klein
️️️️
В. Шур
82'
77'
Замена
I.
️️️️
Z. Clough
Замена
F. Berenguer
️️️️
B. Halloran
69'
Замена
Р. Струйк
️️️️
T. Waddingham
69'
68'
Замена
J. Yull
️️️️
S. Mauk
62'
ГОЛ! 2:3!
А. Гудвин
Пас отдал
Д. Пиериас
Замена
H. Van der Saag
️️️️
J. Caletti
55'
46'
ГОЛ! 2:2!
Z. Clough
46'
Замена
B. Folami
️️️️
L. Jovanovic
46'
Замена
А. Гудвин
️️️️
A. Ayoubi
45'
+1
Желтая карточка
P. Kikiasnis
ГОЛ с пенальти! 2:1!
J. O'Shea
43'
33'
ГОЛ! 1:1!
S. Mauk
Желтая карточка
B. Warland
22'
ГОЛ! 1:0!
K. Jelacic
Пас отдал
C. Brown
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
8
Валид Шур
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
15
Hosine Bility
ЦЗ
8
Jay O'Shea
(К)
ЦП
6
Joe Caletti
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
27
Ben Halloran
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
55
Ethan Alagich
ЦП
42
Austin Ayoubi
ЦП
14
Jay Barnett
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
7
Рафаэль Струйк
ЛВ
22
S. Klein
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
21
Jacob Brazete
ЦФ
Аделаида Юнайтед
13
Max Vartuli
ВР
36
Panashe Madanha
ЦЗ
8
Isaías
ЦП
27
Joshua Cavallo
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
3-2-3-2
1
3
4
15
8
Шур
21
8
6
23
20
27
3-5-1-1
1
4
3
Вриндс
7
55
14
6
10
42
20
Пиериас
9
6
17
17
6
8
Шур
22
22
8
Шур
27
10
10
27
20
7
Струйк
7
Струйк
20
3
21
21
3
14
36
36
14
10
8
8
10
6
12
12
6
9
17
17
9
42
7
Гудвин
7
Гудвин
42
Остались в запасе
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
13
Max Vartuli
ВР
27
Joshua Cavallo
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
Остались в запасе
13
Max Vartuli
ВР
27
Joshua Cavallo
ЦП
Главный тренер
Росс Алоизи
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
10
Офсайды
2
3
Количество передач
335
536
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
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2023.11.15 08:38
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2023.11.14 13:58
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2023.11.11 12:00
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