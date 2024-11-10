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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс: обзор матча 10 ноября 2024
Сентрал Кост Маринерс
10.11.2024, воскресенье, 08:00
Австралия. А-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Веллингтон Феникс
15'
H. Ishige
38'
К. Барбарусес
53'
С. Саттон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс
Замена
S. Roux
️️️️
S. Kuzevski
83'
69'
Замена
S. Colakovski
️️️️
К. Барбарусес
Замена
H. Eames
️️️️
H. Steele
67'
Замена
B. Brandtman
️️️️
R. Edmondson
67'
60'
Замена
M. Al-Taay
️️️️
P. Retre
59'
Желтая карточка
K. Nagasawa
53'
ГОЛ! 0:3!
С. Саттон
Пас отдал
H. Ishige
Замена
S. James Ngor
️️️️
Д. Херрингтон
46'
Замена
A. Kuol
️️️️
В. Фейжао
46'
Желтая карточка
Э. МакКалмонт
45'
Желтая карточка
M.
45'
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Барбарусес
Пас отдал
H. Ishige
34'
Желтая карточка
С. Саттон
15'
ГОЛ! 0:1!
H. Ishige
Желтая карточка
S. Kuzevski
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
40
Dylan Peraić-Cullen
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
45
Brian Kaltack
(К)
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
16
Harrison Steele
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
10
Mikael
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Веллингтон Феникс
1
Joshua Oluwayemi
ВР
3
Сэм Саттон
ЛЗ
4
Тим Пэйн
ЦП
15
I. R. Hughes
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
9
Hideki Ishige
ЦП
25
Kazuki Nagasawa
ЦП
14
Алекс Руфер
ЦП
8
Paulo Retre
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
5
Noah Smith
ЦЗ
37
Bailey Brandtman
ЦП
19
Sabit James Ngor
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
Веллингтон Феникс
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Corban Piper
ЦЗ
6
M. Al-Taay
ЦП
41
Nathan Walker
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
21
Marco Rojas
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
3-2-2-1-2
40
21
5
27
45
3
Херрингтон
16
8
МакКалмонт
11
Фейжао
27
10
1-5-2-2
1
3
Саттон
27
25
14
Руфер
8
9
4
Пэйн
15
4
9
Барбарусес
27
15
15
27
27
37
37
27
3
Херрингтон
19
19
3
Херрингтон
16
6
6
16
11
Фейжао
45
45
11
Фейжао
8
6
6
8
9
Барбарусес
7
7
9
Барбарусес
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
1
Jack Warshawsky
ВР
5
Noah Smith
ЦЗ
Главный тренер
Марк Джексон
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Corban Piper
ЦЗ
41
Nathan Walker
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
21
Marco Rojas
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
5
Noah Smith
ЦЗ
Остались в запасе
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Corban Piper
ЦЗ
41
Nathan Walker
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
21
Marco Rojas
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс
3
2
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
7
Офсайды
0
1
Количество передач
500
450
Сейвы
2
11
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
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Сентрал Кост Маринерс
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