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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед: обзор матча 09 ноября 2024
Аделаида Юнайтед
09.11.2024, суббота, 11:35
Австралия. А-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Вестерн Юнайтед
71'
Z. Clough
10'
K. Vidmar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед
Замена
I.
️️️️
J. Barnett
77'
74'
Замена
R. Bozinovski
️️️️
S. Pasquali
ГОЛ! 1:1!
Z. Clough
Пас отдал
J. Yull
71'
69'
Замена
O. Lavale
️️️️
N. Botic
Замена
А. Гудвин
️️️️
L. Jovanovic
65'
Замена
J. Yull
️️️️
S. Mauk
65'
Замена
B. Folami
️️️️
A. Ayoubi
65'
46'
Замена
A. Walatee
️️️️
M. Grimaldi
10'
ГОЛ! 0:1!
K. Vidmar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
42
Austin Ayoubi
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
14
Jay Barnett
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
30
Dylan Leonard
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
13
Tate Russell
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
32
Angus Thurgate
(К)
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
9
Noah Botic
ЦФ
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
36
Panashe Madanha
ЦЗ
44
Ryan White
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
8
Isaías
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
17
Ben Garuccio
ЦЗ
20
Rhys Bozinovski
ЦП
34
James York
ЦП
11
Abel Walatee
ЦФ
9
Oliver Lavale
ЦФ
18
Jake Najdovski
ЦФ
3-5-1-1
1
3
Вриндс
4
7
6
10
14
55
42
20
Пиериас
9
4-4-2
1
30
29
13
22
32
21
14
77
9
9
6
12
12
6
14
8
8
14
42
17
17
42
9
7
Гудвин
7
Гудвин
9
21
20
20
21
14
11
11
14
9
9
9
9
Остались в запасе
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
36
Panashe Madanha
ЦЗ
44
Ryan White
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
1
Tom Heward-Belle
ВР
17
Ben Garuccio
ЦЗ
34
James York
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
36
Panashe Madanha
ЦЗ
44
Ryan White
ЦП
Остались в запасе
1
Tom Heward-Belle
ВР
17
Ben Garuccio
ЦЗ
34
James York
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
10
8
Офсайды
2
0
Количество передач
544
457
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Coopers Stadium, Adelaide
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