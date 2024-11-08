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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс: обзор матча 08 ноября 2024
Вестерн Сидней Уондерерс
08.11.2024, пятница, 11:35
Австралия. А-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Ньюкасл Джетс
22'
N. Milanovic
33'
N. Milanovic
55'
Z. Sapsford
75'
N. Milanovic (П)
67'
K. Grozos (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс
Замена
Х. Мата
️️️️
D. Scicluna
84'
83'
Желтая карточка
C. Timmins
78'
Замена
M. Scarcella
️️️️
Л. Бейлис
78'
Замена
Ф. Чанчар
️️️️
M. Natta
Замена
A. Hammond
️️️️
N. Milanovic
76'
Замена
M. Antonsson
️️️️
Z. Sapsford
76'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
N. Milanovic
75'
67'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
K. Grozos
Замена
J. Clisby
️️️️
A. Pantazopoulos
62'
Замена
O. Priestman
️️️️
J. Brillante
62'
ГОЛ! 3:0!
Z. Sapsford
Пас отдал
G. Cléúr
55'
46'
Замена
C. Taylor
️️️️
D. Wilmering
46'
Замена
J. Vidic
️️️️
W.
Желтая карточка
Б. Боррелло
39'
ГОЛ! 2:0!
N. Milanovic
Пас отдал
G. Cléúr
33'
ГОЛ! 1:0!
N. Milanovic
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Сидней Уондерерс
23
Jordan Holmes
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
22
Anthony Pantazopoulos
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
14
Nicolas Milanovic
ЦП
8
Dylan Scicluna
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
9
Zachary Sapsford
ЦП
26
Брендон Боррелло
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
14
Dane Ingham
ЦЗ
23
Kosta Grozos
(К)
ЦП
10
Лахлан Бейлис
АП
11
Ben Gibson
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
20
Eli Adams
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Вестерн Сидней Уондерерс
40
Tristan Vidackovic
ВР
19
Jack Clisby
ЦЗ
12
Benjamin Holliday
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
64
Хуан Мата
АП
14
Marcus Antonsson
ЦФ
7
Aydan Hammond
ЦФ
Ньюкасл Джетс
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
4-5-1
23
2
6
25
22
8
25
23
Краев
9
14
26
Боррелло
3-2-1-1-3
1
23
39
14
15
2
23
10
Бейлис
20
10
11
22
19
19
22
25
12
12
25
8
64
Мата
64
Мата
8
9
14
14
9
14
7
7
14
2
3
Чанчар
3
Чанчар
2
10
Бейлис
6
6
10
Бейлис
23
13
13
23
10
17
17
10
Остались в запасе
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
40
Tristan Vidackovic
ВР
12
Benjamin Holliday
ЦЗ
Главный тренер
Марк Рудан
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Остались в запасе
40
Tristan Vidackovic
ВР
12
Benjamin Holliday
ЦЗ
Остались в запасе
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
Главный тренер
Марк Рудан
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Статистика матча Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс
1
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
11
Офсайды
0
3
Количество передач
444
387
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Jack Morgan, Australia
Стадион:
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Вестерн Сидней Уондерерс
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