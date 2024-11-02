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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Окленд
Веллингтон Феникс - Окленд: обзор матча 02 ноября 2024
Веллингтон Феникс
02.11.2024, суббота, 07:00
Австралия. А-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Окленд
89'
J. Brimmer
90+6'
J. Brimmer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Веллингтон Феникс - Окленд
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
J. Brimmer
90'
Замена
Т. Смит
️️️️
G. May
89'
ГОЛ! 0:1!
J. Brimmer
Замена
M. Rojas
️️️️
С. Саттон
86'
82'
Желтая карточка
N. Moreno
71'
Замена
N. Moreno
️️️️
Л. Роджерсон
71'
Замена
J. Brimmer
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
Замена
S. Colakovski
️️️️
M. Sheridan
62'
57'
Желтая карточка
L. Verstraete
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Joshua Oluwayemi
ВР
3
Сэм Саттон
ЛЗ
4
Тим Пэйн
ЦП
9
Hideki Ishige
ЦП
25
Kazuki Nagasawa
ЦП
14
Алекс Руфер
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
15
I. R. Hughes
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
4
Scott Wootton
ЦФ
9
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Окленд
1
Алекс Полсен
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
15
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
(К)
ПЗ
7
Cameron Howieson
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
27
Логан Роджерсон
ЦП
21
G. May
ЦФ
21
Liam Gillion
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Веллингтон Феникс
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Corban Piper
ЦЗ
6
M. Al-Taay
ЦП
41
Nathan Walker
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
21
Marco Rojas
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
Окленд
1
Майкл Вауд
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
33
Neyder Moreno
ЦП
18
Finn McKenlay
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
8
Luis Toomey
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
1-5-2-2
1
3
Саттон
14
Руфер
5
15
27
25
9
4
Пэйн
9
Барбарусес
4
4-3-3
1
Полсен
2
Сакаи
4
Пиджнакер
15
де Врис
66
7
8
Гальегос
27
Роджерсон
6
21
21
3
Саттон
21
21
3
Саттон
27
7
7
27
27
Роджерсон
33
33
27
Роджерсон
8
Гальегос
22
22
8
Гальегос
21
15
Смит
15
Смит
21
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Окленд
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Corban Piper
ЦЗ
6
M. Al-Taay
ЦП
41
Nathan Walker
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
1
Майкл Вауд
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
18
Finn McKenlay
ЦП
8
Luis Toomey
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Corban Piper
ЦЗ
6
M. Al-Taay
ЦП
41
Nathan Walker
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкл Вауд
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
18
Finn McKenlay
ЦП
8
Luis Toomey
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Веллингтон Феникс - Окленд
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
473
453
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
- : -
12.12.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Westpac Stadium, Wellington
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