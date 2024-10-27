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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 27 октября 2024
Вестерн Юнайтед
27.10.2024, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
48'
H. Ibusuki
14'
Б. Боррелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс
85'
Замена
A. Simmons
️️️️
Б. Боррелло
85'
Замена
B. Holliday
️️️️
N. Milanovic
Замена
A. Walatee
️️️️
R. Danzaki
77'
68'
Замена
D. Scicluna
️️️️
O. Priestman
62'
Замена
M. Antonsson
️️️️
Б. Краев
62'
Замена
A. Hammond
️️️️
Х. Мата
Замена
R. Bozinovski
️️️️
S. Pasquali
59'
Замена
N. Botic
️️️️
O. Lavale
59'
ГОЛ! 1:1!
H. Ibusuki
48'
29'
Желтая карточка
Б. Боррелло
26'
Желтая карточка
G. Cléúr
Желтая карточка
T. Imai
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Боррелло
Пас отдал
N. Milanovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
13
Tate Russell
ЦЗ
2
Tomoki Imai
(К)
ЦЗ
30
Dylan Leonard
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
14
Matthew Grimaldi
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
9
Oliver Lavale
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
40
Tristan Vidackovic
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
64
Хуан Мата
АП
26
Брендон Боррелло
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
20
Rhys Bozinovski
ЦП
34
James York
ЦП
11
Abel Walatee
ЦФ
18
Jake Najdovski
ЦФ
9
Noah Botic
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
23
Jordan Holmes
ВР
31
Aidan Simmons
ЦЗ
12
Benjamin Holliday
ЦЗ
8
Dylan Scicluna
ЦП
14
Marcus Antonsson
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
7
Aydan Hammond
ЦФ
4-4-2
1
13
30
29
2
14
32
21
77
9
9
4-4-1-1
40
6
25
19
2
14
25
12
23
Краев
64
Мата
26
Боррелло
21
20
20
21
77
11
11
77
9
9
9
9
26
Боррелло
31
31
26
Боррелло
14
12
12
14
12
8
8
12
23
Краев
14
14
23
Краев
64
Мата
7
7
64
Мата
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Tom Heward-Belle
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
34
James York
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
23
Jordan Holmes
ВР
26
Thomas Beadling
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
1
Tom Heward-Belle
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
34
James York
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
Остались в запасе
23
Jordan Holmes
ВР
26
Thomas Beadling
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс
1
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
437
596
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
GMHBA Stadium, Geelong
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2025.09.16 11:41
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2024.11.21 00:12
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