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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттс Каунти - Форест Грин
Ноттс Каунти - Форест Грин: обзор матча 19 января 2010
Ноттс Каунти
19.01.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Форест Грин
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ноттс Каунти - Форест Грин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Мидоу Лэйн Стэдиум
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