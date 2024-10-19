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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Хака - ВПС
Хака - ВПС: обзор матча 19 октября 2024
Хака
19.10.2024, суббота, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
2 : 3
Завершен
ВПС
14'
A. Sejdiu
48'
Э. Олусанья
11'
M. Pitkänen
62'
J. Vahtera
90'
K. Multanen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хака - ВПС
Замена
A. Lehtomäki
️️️️
O. Sallinen
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
M. Pitkänen
90'
ГОЛ! 2:3!
K. Multanen
90'
Замена
J. Hyvärinen
️️️️
S. Alanko
85'
Желтая карточка
Е. Башкиров
82'
Замена
A. Räisänen
️️️️
J. Vahtera
81'
Желтая карточка
M. Niemi
Желтая карточка
O. Sallinen
80'
Замена
Г. Мораиш
️️️️
T. Siira
76'
Замена
O. Whyte
️️️️
Э. Олусанья
76'
69'
Замена
E. Ogude
️️️️
L. Benjamin Smyth
68'
Замена
K. Multanen
️️️️
J. Schreuders
62'
ГОЛ! 2:2!
J. Vahtera
Пас отдал
J. Engstrom
Желтая карточка
A. Sejdiu
61'
ГОЛ! 2:1!
Э. Олусанья
Пас отдал
A. Sejdiu
48'
ГОЛ! 1:1!
A. Sejdiu
Пас отдал
Э. Олусанья
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
M. Pitkänen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хака
12
Anton Lepola
ВР
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
5
Nicolas Gianini Dantas
ЦЗ
24
Nikolas Talo
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
19
B. Reemst
ЦП
10
Maissa Fall
ЦП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
13
Oskari Sallinen
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
5
Mikko Pitkänen
ЦЗ
23
Miika Niemi
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Samu Alanko
ЦП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
19
Luka Benjamin Smyth
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
30
Joonas Vahtera
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Хака
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
5
Гильерме Мораиш
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
41
Emmanuel Ogude
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
3-3-4
12
21
5
24
11
19
10
21
Олусанья
13
8
99
3-1-3-3
1
2
5
23
44
Башкиров
77
4
Ахиабу
9
30
4
19
21
Олусанья
77
77
21
Олусанья
8
5
Мораиш
5
Мораиш
8
13
26
26
13
30
34
34
30
19
41
41
19
77
20
20
77
9
17
17
9
Остались в запасе
Хака
ВПС
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
Главный тренер
Энди Смит
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча Хака - ВПС
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
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2025.12.11 17:26
6
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1
31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
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2016.12.21 09:29
1
Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
2025.12.11 17:26
6
Россиянин стал лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
2023.12.02 18:05
1
31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
2023.03.10 15:15
Кобозев: «Видно, что в «Йонкепингсе» заинтересованы во мне»
2016.12.21 09:29
1
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