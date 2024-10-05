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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
СИК - КуПС
СИК - КуПС: обзор матча 05 октября 2024
СИК
05.10.2024, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
КуПС
69'
П. Пеннанен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СИК - КуПС
87'
Замена
S. Saarinen
️️️️
A. Vidjeskog
Желтая карточка
G. Oksanen
85'
Замена
J. Streng
️️️️
В. Гаск
77'
Замена
G. Oksanen
️️️️
L. Strapp
77'
71'
Вторая желтая
K. Da Graca
71'
Замена
O. Diawara
️️️️
Ранжел
Желтая карточка
К. Пиреш
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
П. Пеннанен
Желтая карточка
В. Гаск
67'
Замена
Р. Карьялайнен
️️️️
L. Laine
67'
66'
Желтая карточка
Ранжел
31'
Желтая карточка
K. Da Graca
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
1
Roope Paunio
ВР
3
Babacar Fati
ЦЗ
4
Келвин Пиреш
ЦЗ
20
Lewis Strapp
ЦЗ
25
Markus Arsalo
ЦП
6
Вилле Тикканен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
15
Eetu Mömmö
ЦП
11
Хайме Морено
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
СИК
5
Oskari Väistö
ЦЗ
2
Gabriel Oksanen
ЦЗ
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
20
Отто Руоппи
ЦП
10
Ousmane Diawara
ЦП
23
Paul Ogunkoya
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
3-5-2
1
3
4
Пиреш
20
6
Тикканен
10
Гаск
8
Ханнола
15
25
14
11
Морено
2-3-5
25
Сиссе
25
Антви
13
Оксанен
26
20
1
Крайдль
99
Ранжел
6
Саволайнен
5
33
20
2
2
20
10
Гаск
9
9
10
Гаск
14
7
Карьялайнен
7
Карьялайнен
14
26
18
18
26
99
Ранжел
10
10
99
Ранжел
Остались в запасе
СИК
КуПС
5
Oskari Väistö
ЦЗ
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
23
Paul Ogunkoya
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
5
Oskari Väistö
ЦЗ
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
23
Paul Ogunkoya
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча СИК - КуПС
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Dennis Antamo, Finland
Стадион:
OmaSP Stadion, Seinajoki
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