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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Хака - СИК
Хака - СИК: обзор матча 20 сентября 2024
Хака
20.09.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
0 : 3
Завершен
СИК
3'
Р. Карьялайнен
68'
Х. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хака - СИК
82'
Замена
E. Mömmö
️️️️
П. Ханнола
Замена
E. Mastokangas
️️️️
B. Reemst
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
Х. Морено
Пас отдал
П. Ханнола
57'
Желтая карточка
L. Strapp
Замена
M. Fall
️️️️
O. Whyte
57'
54'
Замена
T. Kaukua
️️️️
Р. Карьялайнен
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Карьялайнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хака
12
Anton Lepola
ВР
4
Хассан Ндам
ЦЗ
24
Nikolas Talo
ЦЗ
5
Гильерме Мораиш
ЦП
19
B. Reemst
ЦП
77
Oliver Whyte
ЦП
99
A. Sejdiu
ЦФ
13
Oskari Sallinen
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
СИК
3
Babacar Fati
ЦЗ
20
Lewis Strapp
ЦЗ
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
4
Келвин Пиреш
ЦЗ
10
Валентин Гаск
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
11
Хайме Морено
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Хака
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
10
Maissa Fall
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
11
Imani Lanquedoc
ЦП
25
Eemeli Makela
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
СИК
1
Miguel Rodríguez
ВР
2
Gabriel Oksanen
ЦЗ
5
Oskari Väistö
ЦЗ
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
15
Eetu Mömmö
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
2-3-5
12
4
Ндам
24
5
Мораиш
19
77
13
21
Олусанья
25
7
99
4-3-4
20
44
4
Пиреш
3
10
Гаск
8
Ханнола
25
12
11
7
Карьялайнен
11
Морено
77
10
10
77
19
19
19
19
8
Ханнола
15
15
8
Ханнола
7
Карьялайнен
22
22
7
Карьялайнен
Остались в запасе
Хака
СИК
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
25
Eemeli Makela
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
1
Miguel Rodríguez
ВР
2
Gabriel Oksanen
ЦЗ
5
Oskari Väistö
ЦЗ
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
25
Eemeli Makela
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Остались в запасе
1
Miguel Rodríguez
ВР
2
Gabriel Oksanen
ЦЗ
5
Oskari Väistö
ЦЗ
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча Хака - СИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Petri Viljanen, Finland
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
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