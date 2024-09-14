Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - ВПС
КуПС - ВПС: обзор матча 14 сентября 2024
КуПС
14.09.2024, суббота, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
ВПС
4'
С. Саволайнен
55'
O. Diawara
80'
Ранжел
58'
S. Alanko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - ВПС
Замена
S. Saarinen
️️️️
С. Саволайнен
86'
Замена
J. Voutilainen
️️️️
К. Антви
86'
81'
Замена
M. Niemi
️️️️
S. Lindeman
ГОЛ! 3:1!
Ранжел
Пас отдал
С. Саволайнен
80'
Замена
A. Heinonen
️️️️
A. Vidjeskog
77'
67'
Замена
K. Multanen
️️️️
E. Ogude
Замена
Ранжел
️️️️
O. Diawara
66'
58'
ГОЛ! 2:1!
S. Alanko
ГОЛ! 2:0!
O. Diawara
Пас отдал
Й. Крайдль
55'
Желтая карточка
Я. Оксанен
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Саволайнен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
10
Ousmane Diawara
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
5
Mikko Pitkänen
ЦЗ
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
4
Проспер Ахиабу
ЦП
7
Alfie Cicale
ЦП
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
77
Samu Alanko
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
41
Emmanuel Ogude
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
23
Miika Niemi
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
33
Akon Kuek
ЦП
17
Kalle Multanen
ЦФ
19
Luka Benjamin Smyth
ЦФ
3-4-4
25
Сиссе
16
25
Антви
10
13
Оксанен
20
26
1
Крайдль
33
6
Саволайнен
8
Пеннанен
2-5-3
1
5
25
4
Ахиабу
34
77
9
7
20
41
19
6
Саволайнен
18
18
6
Саволайнен
25
Антви
7
7
25
Антви
26
17
17
26
10
99
Ранжел
99
Ранжел
10
25
23
23
25
41
17
17
41
Остались в запасе
КуПС
ВПС
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
33
Akon Kuek
ЦП
19
Luka Benjamin Smyth
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
33
Akon Kuek
ЦП
19
Luka Benjamin Smyth
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча КуПС - ВПС
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
Новости команд
Все
КуПС
ВПС
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Россиянин стал лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
2023.12.02 18:05
1
31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
2023.03.10 15:15
Кобозев: «Видно, что в «Йонкепингсе» заинтересованы во мне»
2016.12.21 09:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+