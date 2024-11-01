Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Согдиана - Сурхан
Согдиана - Сурхан: обзор матча 01 ноября 2024
Согдиана
01.11.2024, пятница, 16:15
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
2 : 4
Завершен
Сурхан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Согдиана - Сурхан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Согдиана
2 : 1
29.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Согдиана
2 : 1
29.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Коканд 1912
0 : 1
21.11.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Согдиана
1 : 3
06.11.2026
Динамо Сам
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Согдиана
1 : 1
30.10.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Насаф
2 : 1
24.10.2026
Согдиана
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Сурхан
0 : 2
29.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Сурхан
0 : 2
29.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Сурхан
0 : 0
19.11.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Машал
0 : 0
07.11.2026
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
1 : 1
31.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бухара
0 : 0
23.10.2026
Сурхан
Новости команд
Все
Согдиана
Сурхан
Экс-зенитовец устроил бунт в Узбекистане
6 марта
6
Реакция Талалаева на поражение «Балтики» от «Сурхана»
26 января
1
Товарищеский матч. Второй клуб из топ-5 РПЛ проиграл узбекистанской команде за день
25 января
3
Товарищеский матч. «Ростов» разгромил третью команду Узбекистана
2025.01.24 21:28
3
Экс-форвард «Спартака» перейдет в «Динамо» Мх
2024.07.26 13:48
3
Товарищеский матч. «Ростов» разгромил третью команду Узбекистана
2025.01.24 21:28
3
Экс-зенитовец устроил бунт в Узбекистане
6 марта
6
Реакция Талалаева на поражение «Балтики» от «Сурхана»
26 января
1
Товарищеский матч. Второй клуб из топ-5 РПЛ проиграл узбекистанской команде за день
25 января
3
Экс-форвард «Спартака» перейдет в «Динамо» Мх
2024.07.26 13:48
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+