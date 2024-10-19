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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Локомотив Ташкент - Бунедкор
Локомотив Ташкент - Бунедкор: обзор матча 19 октября 2024
Локомотив Ташкент
19.10.2024, суббота, 13:00
Узбекистан. Суперлига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Бунедкор
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Статистика матча Локомотив Ташкент - Бунедкор
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Матчи команд
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Сурхан
0 : 2
29.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Сурхан
0 : 2
29.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
Андижан
0 : 2
24.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Андижан
1 : 3
07.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
01.11.2026
ОКМК
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Андижан
3 : 1
29.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Андижан
3 : 1
29.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Динамо Сам
0 : 1
22.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бунедкор
1 : 2
05.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бунедкор
2 : 1
22.10.2026
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Экс-зенитовец перешел в узбекистанский клуб
10 января
7
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2024.12.24 10:30
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2024.03.22 21:00
Узбекистанский «Локомотив» подписал чемпиона России с опытом Лиги чемпионов
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«Раздевалка метр на метр». Ташкентский «Локомотив» отказался играть с «Ротором»
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«Уфа» объявила о переходе 19-летнего полузащитника сборной Узбекистана Урунова
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Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
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Экс-зенитовец перешел в узбекистанский клуб
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7
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Три топ-клуба РПЛ следят за 17-летним игроком из Узбекистана
2024.12.18 11:27
3
Товарищеский матч. ЦСКА удержал победу над бывшим клубом Ривалдо (2:1)
2024.03.22 21:00
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