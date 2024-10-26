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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Джазира - Хаур-Факкан
Аль-Джазира - Хаур-Факкан: обзор матча 26 октября 2024
Аль-Джазира
26.10.2024, суббота, 18:30
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Хаур-Факкан
7'
O. Traore
18'
M. Coulibaly
34'
M. Rabii
63'
Н. Кебану (П)
23'
Лоуренси
78'
Лоуренси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Джазира - Хаур-Факкан
89'
Желтая карточка
Маттеус
Замена
Д. Гесенс
️️️️
Н. Кебану
88'
Замена
З. Султан
️️️️
O. Traore
79'
Замена
B. Oliveira
️️️️
M. Vinicius
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Лоуренси
Желтая карточка
А. Хасейф
77'
69'
Замена
O. Keita
️️️️
K. Jalal Al Marzouqi
69'
Замена
S. Alzaabi
️️️️
A. Al Karbi
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Н. Кебану
63'
Замена
М. Омар Аль-Аттас
️️️️
Р. Тагир
46'
38'
Желтая карточка
A. Al Karbi
ГОЛ! 3:1!
M. Rabii
34'
23'
ГОЛ! 2:1!
Лоуренси
Пас отдал
A. Al Karbi
ГОЛ! 2:0!
M. Coulibaly
Пас отдал
M. Vinicius
18'
ГОЛ! 1:0!
O. Traore
Пас отдал
M. Coulibaly
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Джазира
55
Али Хасейф
(К)
ВР
15
Mohammed Rabii
ЦЗ
5
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
12
Richard Akonnor
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
91
Oumar Traore
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Mamadou Coulibaly
ЦП
13
Рамон Миерес
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Хаур-Факкан
1
Ahmed Hamdan
(К)
ВР
15
Abdulla Al Karbi
ЦЗ
74
Abdalla Alrefaey
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
16
Pedro Pavlov
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
10
Ayman Rchoq
ЦП
41
Khalid Jalal Al Marzouqi
ЦП
7
Лоуренси
ПВ
6
Won Du-Jae
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Аль-Джазира
26
Stojan Leković
ВР
54
Abulla Alhammadi
ВР
6
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
21
Абдулла Идрис
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
24
Зайед Султан
ПЗ
80
Bruno Oliveira
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
88
Mohmed Alwafi
ЦП
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
Хаур-Факкан
12
Ahmed Mahmoud
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
17
Sultan Alzaabi
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
5
Ahmadou Ama Camara
ЦП
30
Oumar Keita
ЦП
28
Hamdan Humaid
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
23
Cheickna Doumbia
ЦФ
4-3-1-2
55
Хасейф
15
28
Тагир
12
5
91
6
Эль-Ненни
8
92
Кебану
99
13
Миерес
4-3-1-2
1
74
21
Кен-Вон
16
15
27
Маттеус
10
41
7
Лоуренси
9
6
28
Тагир
6
Аль-Аттас
6
Аль-Аттас
28
Тагир
91
24
Султан
24
Султан
91
99
80
80
99
92
Кебану
25
Гесенс
25
Гесенс
92
Кебану
15
17
17
15
41
30
30
41
Остались в запасе
Аль-Джазира
Хаур-Факкан
26
Stojan Leković
ВР
54
Abulla Alhammadi
ВР
21
Абдулла Идрис
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
88
Mohmed Alwafi
ЦП
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
12
Ahmed Mahmoud
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
5
Ahmadou Ama Camara
ЦП
28
Hamdan Humaid
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
23
Cheickna Doumbia
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Остались в запасе
26
Stojan Leković
ВР
54
Abulla Alhammadi
ВР
21
Абдулла Идрис
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
88
Mohmed Alwafi
ЦП
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
Остались в запасе
12
Ahmed Mahmoud
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
5
Ahmadou Ama Camara
ЦП
28
Hamdan Humaid
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
23
Cheickna Doumbia
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Статистика матча Аль-Джазира - Хаур-Факкан
1
2
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
3
1
Количество передач
167
112
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 3
05.09.2026
Аль-Джазира
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Хатта Клуб
1 : 2
07.11.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Васл
5 : 2
04.09.2026
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