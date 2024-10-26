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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аджман Клуб - Аль-Васл
Аджман Клуб - Аль-Васл: обзор матча 26 октября 2024
Аджман Клуб
26.10.2024, суббота, 18:30
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Васл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аджман Клуб - Аль-Васл
90'
+6
Желтая карточка
Ч. Сын Хен
Желтая карточка
H. Chikhaoui
90'
+2
Замена
S. Rashid
️️️️
J. Flemmings
90'
+2
80'
Замена
Т. Аль-Зааби
️️️️
M. Suroor
80'
Замена
T. Uchino
️️️️
S. Juma Awad
Замена
H. Chikhaoui
️️️️
L.
75'
Замена
A. Vasiljević
️️️️
A. Rakan
69'
68'
Замена
A. Salmin
️️️️
N. Giménez
68'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
J. Santos
Желтая карточка
А. Сабири
50'
Желтая карточка
W. Azarou
45'
+3
14'
Желтая карточка
S. Juma Awad
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аджман Клуб
81
Ali Al Hosani
(К)
ВР
14
Fradj Ben Njima
ЦЗ
2
Abdulrahman Rakan
ЦЗ
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
28
Saoud Saeed
ЦЗ
26
Bilal Abdullah
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
57
Isam Faiz
ЦП
7
Junior Flemmings
ЦФ
33
Lithierry
ЦФ
9
Walid Azarou
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
6
Siaka Sidibe
ЦП
10
Фабио Лима
(К)
АП
7
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аджман Клуб
96
Mohamed Yousef
ВР
16
Aleksandar Vasiljević
ЦЗ
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
17
Saif Rashid
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
10
Haykeul Chikhaoui
ЦП
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
99
Victor Henrique
ЦФ
Аль-Васл
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
4-3-3
81
14
15
28
2
26
10
Сабири
57
9
33
7
3-2-2-1-1
1
25
Перес
31
11
4
15
Сын Хен
6
6
10
Лима
7
Канедо
2
16
16
2
7
17
17
7
33
10
10
33
44
22
22
44
31
5
5
31
6
8
Аль-Зааби
8
Аль-Зааби
6
11
9
Сеферович
9
Сеферович
11
Остались в запасе
Аджман Клуб
Аль-Васл
96
Mohamed Yousef
ВР
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
99
Victor Henrique
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
96
Mohamed Yousef
ВР
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
99
Victor Henrique
ЦФ
Остались в запасе
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Аджман Клуб - Аль-Васл
3
2
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
4
3
Количество передач
172
154
Сейвы
1
0
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аджман Клуб
- : -
04.12.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
Аджман Клуб
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
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