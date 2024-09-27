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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Уроба - Шабаб Аль-Ахли
Аль-Уроба - Шабаб Аль-Ахли: обзор матча 27 сентября 2024
Аль-Уроба
27.09.2024, пятница, 16:20
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
74'
A. Kack
36'
G. Bala
40'
Y. César
57'
Б. Каскардо
65'
F. Cartabia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Уроба - Шабаб Аль-Ахли
Желтая карточка
M. R. Azadi
90'
+4
Замена
S. Surour
️️️️
П. Бумаль
86'
Замена
A. Anwar
️️️️
Б. Травалли
86'
Желтая карточка
П. Бумаль
82'
Желтая карточка
A. Kack
77'
76'
Замена
M. Lima
️️️️
Y. César
Замена
T. Traore
️️️️
A. Sabeel
76'
ГОЛ! 1:4!
A. Kack
74'
68'
Замена
G. Alvarez Suarez
️️️️
F. Cartabia
67'
Замена
М. Даббур
️️️️
Б. Каскардо
65'
Пенальти не реализован!
С. Азмун
65'
ГОЛ! 0:4!
F. Cartabia
57'
ГОЛ! 0:3!
Б. Каскардо
Пас отдал
F. Cartabia
40'
ГОЛ! 0:2!
Y. César
Пас отдал
F. Cartabia
36'
ГОЛ! 0:1!
G. Bala
Пас отдал
Б. Каскардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Уроба
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
4
Salem Suliman
ЦЗ
80
Sinisa Jolacic
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
19
Adel Sabeel
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
8
Appolinaire Kack
(К)
ЦП
36
Damilare Adigun
ЦП
11
Бубакарр Травалли
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
10
Federico Cartabia
(К)
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
13
Renan
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Уроба
40
Abdullah Yousef
ВР
19
Hamid Yahya
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
99
Tiecoura Traore
ЦП
32
Patricio Ulises
ЦП
6
Mohanad Khamis Obaid
ЦП
70
Khalid Yahya
ЦП
18
Shaheen Surour
ЦП
71
D. R. Nyengue
ЦФ
9
Abdulla Anwar
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
12
Хассан Хамза
ВР
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
15
Ариб Сухаил
ЛВ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
26
Eid Khamis Eid
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
39
Gustavo
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
3-3-2-2
55
3
19
17
80
20
Бумаль
4
8
36
9
11
Травалли
4-1-2-3
22
4
Планич
3
77
16
Рикельме
80
Каскардо
10
19
Миливойевич
20
Азмун
57
13
19
99
99
19
20
Бумаль
18
18
20
Бумаль
11
Травалли
9
9
11
Травалли
10
66
66
10
80
Каскардо
9
Даббур
9
Даббур
80
Каскардо
57
19
19
57
Остались в запасе
Аль-Уроба
Шабаб Аль-Ахли
40
Abdullah Yousef
ВР
19
Hamid Yahya
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
32
Patricio Ulises
ЦП
6
Mohanad Khamis Obaid
ЦП
70
Khalid Yahya
ЦП
71
D. R. Nyengue
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
12
Хассан Хамза
ВР
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
26
Eid Khamis Eid
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
15
Ариб Сухаил
ЛВ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
39
Gustavo
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
40
Abdullah Yousef
ВР
19
Hamid Yahya
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
32
Patricio Ulises
ЦП
6
Mohanad Khamis Obaid
ЦП
70
Khalid Yahya
ЦП
71
D. R. Nyengue
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
Остались в запасе
12
Хассан Хамза
ВР
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
26
Eid Khamis Eid
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
15
Ариб Сухаил
ЛВ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
39
Gustavo
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Аль-Уроба - Шабаб Аль-Ахли
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
7
Офсайды
3
2
Количество передач
254
505
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Уроба
1 : 3
20.05.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Аль-Уроба
1 : 2
13.05.2025
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аджман Клуб
2 : 3
05.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Аль-Уроба
1 : 1
22.04.2025
Аль-Вахда
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
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