Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Нагоя Грампус - Альбирекс Ниигата
Нагоя Грампус - Альбирекс Ниигата: обзор матча 18 сентября 2024
Нагоя Грампус
18.09.2024, среда, 13:00
Япония. Джей-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Альбирекс Ниигата
15'
Y. Nogami
44'
K. Nagai
78'
T. Kikuchi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нагоя Грампус - Альбирекс Ниигата
Замена
C. Ha
️️️️
A. Kawazura
90'
+5
Замена
K. Nakayama
️️️️
Y. Nogami
89'
85'
Замена
Y. Shimada
️️️️
E. Miyamoto
ГОЛ! 3:0!
T. Kikuchi
Пас отдал
S. Tokumoto
78'
73'
Замена
Y. Ono
️️️️
K. Suzuki
73'
Замена
Y. Takagi
️️️️
M. Hasegawa
73'
Замена
K. Taniguchi
️️️️
S. Ota
Замена
T. Kikuchi
️️️️
T. Morishima
71'
Замена
K. Junker
️️️️
K. Nagai
71'
62'
Желтая карточка
H. Akiyama
55'
Замена
K. Chiba
️️️️
Т. Денг
ГОЛ! 2:0!
K. Nagai
Пас отдал
K. Shiihashi
44'
ГОЛ! 1:0!
Y. Nogami
Пас отдал
T. Morishima
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нагоя Грампус
1
Mitchell Langerak
(К)
ВР
17
Takuya Uchida
ЦЗ
55
Shuhei Tokumoto
ЦЗ
2
Yuki Nogami
ЦЗ
4
Akinari Kawazura
ЦЗ
20
Kennedy Mikuni
ЦЗ
15
Sho Inagaki
ЦП
34
Keiya Shiihashi
ЦП
7
Ryuji Izumi
ЦП
14
Tsukasa Morishima
ЦП
18
Kensuke Nagai
ЦФ
Главный тренер
Кента Хасегава
Альбирекс Ниигата
25
Ryosuke Kojima
ВР
5
Michael James Fitzgerald
ЦЗ
44
Томас Денг
ЦЗ
31
Yuto Horigome
(К)
ЦЗ
28
Soya Fujiwara
ЦЗ
16
Hiroki Akiyama
ЦП
41
Eiji Miyamoto
ЦП
41
Motoki Hasegawa
ЦП
9
Koji Suzuki
ЦФ
26
Motoki Nagakura
ЦФ
28
Shusuke Ota
ЦФ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Нагоя Грампус
16
Yohei Takeda
ВР
45
Chang-rae Ha
ЦЗ
27
Katsuhiro Nakayama
ЦП
33
Taichi Kikuchi
ЦП
71
Ken Masui
ЦП
77
Kasper Junker
ЦФ
10
Patric
ЦФ
Альбирекс Ниигата
31
Koto Abe
ВР
35
Kazuhiko Chiba
ЦЗ
33
Yoshiaki Takagi
ЦП
20
Yuzuru Shimada
ЦП
19
Yuji Hoshi
ЦП
22
Kaito Taniguchi
ЦП
99
Yuji Ono
ЦФ
3-2-4-1
1
2
4
20
55
17
15
7
14
34
18
4-3-3
25
44
Денг
31
28
5
16
41
41
28
26
9
4
45
45
4
2
27
27
2
14
33
33
14
18
77
77
18
44
Денг
35
35
44
Денг
41
33
33
41
41
20
20
41
28
22
22
28
9
99
99
9
Остались в запасе
Нагоя Грампус
Альбирекс Ниигата
16
Yohei Takeda
ВР
71
Ken Masui
ЦП
10
Patric
ЦФ
Главный тренер
Кента Хасегава
31
Koto Abe
ВР
19
Yuji Hoshi
ЦП
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Остались в запасе
16
Yohei Takeda
ВР
71
Ken Masui
ЦП
10
Patric
ЦФ
Остались в запасе
31
Koto Abe
ВР
19
Yuji Hoshi
ЦП
Главный тренер
Кента Хасегава
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Статистика матча Нагоя Грампус - Альбирекс Ниигата
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
7
Офсайды
1
1
Количество передач
355
627
Сейвы
5
3
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 16 тур
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 2
25.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
0 : 0
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 13 тур
Виссел Кобе
3 : 1
31.10.2026
Нагоя Грампус
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Токио
1 : 1
06.12.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 3
30.11.2025
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
26.10.2025
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 34 тур
Токио Верди
1 : 0
18.10.2025
Альбирекс Ниигата
Информация о матче
Главный судья:
Yusuke Ohashi, Japan
Стадион:
Тойота
Новости команд
Все
Нагоя Грампус
Альбирекс Ниигата
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
2018.11.24 13:20
2
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
2018.01.03 11:14
6
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
2017.12.30 00:20
6
Жо продолжит карьеру в Японии
2017.12.23 10:31
2
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
2018.11.24 13:20
2
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
2018.01.03 11:14
6
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
2017.12.30 00:20
6
Жо продолжит карьеру в Японии
2017.12.23 10:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+