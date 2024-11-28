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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Фенербахче
Славия - Фенербахче: обзор матча 28 ноября 2024
Славия
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
7'
Т. Хоры
35'
Э. Джеко
85'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Фенербахче
90'
+4
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Тадич
90'
+1
Замена
Ю. Акчичек
️️️️
С. Шиманьски
Замена
Д. Фила
️️️️
Я. Боржил
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Д. Тадич
82'
Желтая карточка
И. Юкшек
78'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Э. Джеко
78'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
И. Шранц
️️️️
Л. Провод
72'
Замена
М. Хытил
️️️️
Т. Хоры
72'
66'
Желтая карточка
Д. Тадич
Замена
М. Юрасек
️️️️
С. Мичез
55'
Желтая карточка
Т. Хоры
54'
Желтая карточка
Э. Малик Диуф
48'
Желтая карточка
Л. Провод
45'
45'
Желтая карточка
С. Акайдын
41'
Желтая карточка
Фред
41'
Желтая карточка
Э. Джеко
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Шиманьски
33'
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
Желтая карточка
Х. Зафейрис
18'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хоры
Пас отдал
Л. Провод
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Антонин Кински
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
26
Ян Боржил
(К)
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Симион Мичез
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Кински
3
Голеш
25
Диуф
4
Зима
26
Боржил
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
17
Провод
23
Мичез
25
Хоры
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Акайдын
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
5
Юкшек
7
Фред
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Сен-Максимен
10
Джеко
17
Провод
26
Шранц
26
Шранц
17
Провод
23
Мичез
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Мичез
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
26
Боржил
11
Фила
11
Фила
26
Боржил
17
Шиманьски
4
Акчичек
4
Акчичек
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
10
Джеко
10
Тадич
23
Тосун
23
Тосун
10
Тадич
Остались в запасе
Славия
Фенербахче
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Славия - Фенербахче
4
6
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
18
Офсайды
2
1
Количество передач
374
345
Сейвы
1
5
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.72
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
3 : 2
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
3 : 2
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
3 : 0
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
3 : 0
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фортуна Арена
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