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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Греция - Нигерия
Греция - Нигерия: обзор матча 17 июня 2010
Греция
17.06.2010, четверг, 18:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Нигерия
44'
Д. Салпингидис
71'
В. Торосидис
16'
К. Уче
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Нигерия
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
Г. Самарас
Замена
С. Нинис
️️️️
Т. Гекас
Замена
Р. Афолаби
️️️️
У. Эчиеджиле
Травма
У. Эчиеджиле
ГОЛ! 2:1!
В. Торосидис
Желтая карточка
А. Циолис
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Т. Тайво
Травма
Т. Тайво
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
П. Одемвингие
ГОЛ! 1:1!
Д. Салпингидис
Пас отдал
К. Кацуранис
Замена
Г. Самарас
️️️️
С. Папастатопулос
Красная карточка
С. Кайта
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Уче
Желтая карточка
С. Папастатопулос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
15
Василис Торосидис
ЛЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ПЗ
21
Константинос Кацуранис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
(К)
АП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
(К)
ЦЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
12
Калу Уче
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
15
Лукман Аруна
ЦП
14
Сани Кайта
ПП
8
Питер Одемвингие
ЦФ
8
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
3
Христос Пацацоглу
ПЗ
7
Сотирис Нинис
ЦП
23
Атанасиос Приттас
ЦП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
20
Пантелис Капетанос
ЦФ
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
Нигерия
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Юссуф
ЦЗ
22
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Браун Идейе
ЦФ
18
Виктор Обинна
ЦФ
19
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
4
Нванкво Кану
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Цорвас
0
Пападопулос
19
Папастатопулос
16
Кириакос
15
Торосидис
11
Винтра
21
Кацуранис
6
Циолис
10
Карагунис
14
Салпингидис
17
Гекас
4-4-2
1
Эньяма
17
Одиа
2
Йобо
6
Шитту
3
Тайво
14
Кайта
20
Этуху
15
Аруна
12
Уче
8
Айегбени
8
Одемвингие
17
Гекас
7
Нинис
7
Нинис
17
Гекас
19
Папастатопулос
7
Самарас
7
Самарас
19
Папастатопулос
3
Тайво
3
Эчиеджиле
3
Эчиеджиле
3
Тайво
Эчиеджиле
5
Афолаби
5
Афолаби
Эчиеджиле
8
Одемвингие
19
Обаси Огбуке
19
Обаси Огбуке
8
Одемвингие
Остались в запасе
Греция
Нигерия
13
Михалис Сифакис
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
3
Христос Пацацоглу
ПЗ
23
Атанасиос Приттас
ЦП
20
Пантелис Капетанос
ЦФ
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
13
Юссуф
ЦЗ
22
Айоделе Аделейе
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Браун Идейе
ЦФ
18
Виктор Обинна
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
4
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
3
Христос Пацацоглу
ПЗ
23
Атанасиос Приттас
ЦП
20
Пантелис Капетанос
ЦФ
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
Остались в запасе
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
13
Юссуф
ЦЗ
22
Айоделе Аделейе
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Браун Идейе
ЦФ
18
Виктор Обинна
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
4
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Греция - Нигерия
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Помощники судьи:
Гонсалес Абраам
Клавихо Умберто (оба - Колумбия)
Стадион:
Фри Стейт
Где смотреть матч:
"Первый" 18:00 (прямая)
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