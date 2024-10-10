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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Саудовская Аравия - Япония
Саудовская Аравия - Япония: обзор матча 10 октября 2024
Саудовская Аравия
10.10.2024, четверг, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Япония
14'
Д. Камада
81'
К. Огава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саудовская Аравия - Япония
88'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Р. Доан
88'
Замена
К. Накамура
️️️️
К. Митома
Замена
А. Гариб
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
82'
Замена
А. аль-Хаибари
️️️️
А. Аль-Малки
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Огава
Пас отдал
Д. Ито
Замена
А. Радиф
️️️️
Н. Аль-Давсари
77'
76'
Замена
К. Огава
️️️️
А. Уэда
Желтая карточка
С. Абдулхамид
70'
63'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Д. Камада
62'
Желтая карточка
К. Мачида
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
М. Фахз Аль-Джувейр
61'
46'
Замена
Д. Ито
️️️️
Т. Минамино
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
А. Яхья
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Камада
Пас отдал
Х. Морита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
18
Айман Яхья
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
7
Каору Митома
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
6
Ватару Эндо
(К)
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
15
Даичи Камада
АП
10
Рицу Доан
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Саудовская Аравия
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
5
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
23
Али Аль-Асмари
ОП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
19
Мохаммед Маран
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
19
Рео Хатате
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
14
Дзюня Ито
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
19
Коки Огава
ЦФ
9
Юки Охаси
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Аль-Кассар
6
Аль-Давсари
5
Тамбакти
3
Ладжами
14
Кадеш
12
Абдулхамид
8
Аль-Малки
7
Аль-Джувейр
10
Аль-Давсари
18
Яхья
9
Аль-Бурайкан
3-2-3-2
1
Сузуки
3
Танигучи
16
Мачида
4
Итакура
6
Эндо
5
Морита
10
Доан
15
Камада
8
Минамино
18
Уэда
7
Митома
7
Аль-Джувейр
10
Аль-Гамди
10
Аль-Гамди
7
Аль-Джувейр
8
Аль-Малки
15
аль-Хаибари
15
аль-Хаибари
8
Аль-Малки
9
Аль-Бурайкан
18
Гариб
18
Гариб
9
Аль-Бурайкан
18
Яхья
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
18
Яхья
6
Аль-Давсари
20
Радиф
20
Радиф
6
Аль-Давсари
7
Митома
13
Накамура
13
Накамура
7
Митома
8
Минамино
14
Ито
14
Ито
8
Минамино
10
Доан
20
Кубо
20
Кубо
10
Доан
18
Уэда
19
Огава
19
Огава
18
Уэда
15
Камада
11
Маэда
11
Маэда
15
Камада
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Япония
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
5
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
23
Али Аль-Асмари
ОП
19
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
19
Рео Хатате
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
9
Юки Охаси
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
5
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
23
Али Аль-Асмари
ОП
19
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
19
Рео Хатате
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
9
Юки Охаси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Саудовская Аравия - Япония
1
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
12
Офсайды
1
4
Количество передач
592
452
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Посещаемость:
56283 из 62241 зрителей (90%)
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