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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Генгам - ПСЖ
Генгам - ПСЖ: обзор матча 13 января 2010
Генгам
13.01.2010, среда, 19:00
Кубок Французской Лиги, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Генгам - ПСЖ
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0
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