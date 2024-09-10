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Расписание матчей
Лига наций
Андорра - Мальта
Андорра - Мальта: обзор матча 10 сентября 2024
Андорра
10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа D2, 2 тур
0 : 1
Завершен
Мальта
45'
Р. Камензули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Мальта
90'
+4
Замена
Я. Янкам
️️️️
Т. Теума
Желтая карточка
А. Росас
83'
Замена
Э. Искьердо
️️️️
М. Сан Николас
81'
Замена
К. Гарсия
️️️️
Э. Валес
81'
78'
Замена
П. Мбонг
️️️️
К. Нвоко
Желтая карточка
Ж. Алаез
68'
60'
Замена
К. Рид
️️️️
Л. Монтебелло
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Камензули
Желтая карточка
Д. Гиллен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
23
Бил Борра
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
8
Эрик Валес
ЦП
3
Марк Валес
(К)
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
(К)
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
2
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
4
David de las Heras
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
16
João Teixeira
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Мальта
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
0
Джейк Вассалло
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
23
Янник Янкам
АП
17
Кемар Рид
АП
8
Пол Мбонг
ЦФ
3-2-3-1
12
Альварес
18
Рубио
15
Сан Николас
5
Льовера
19
Гиллен
22
Оливера
17
Сервос
3
Валес
8
Валес
11
Росас
3-3-1-3
1
Бонелло
2
Борг
22
Мускат
5
Шоу
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
10
Теума
14
Нвоко
2
Заммит Лонарделли
11
Монтебелло
8
Валес
4
Гарсия
4
Гарсия
8
Валес
15
Сан Николас
16
Искьердо
16
Искьердо
15
Сан Николас
10
Теума
23
Янкам
23
Янкам
10
Теума
11
Монтебелло
17
Рид
17
Рид
11
Монтебелло
14
Нвоко
8
Мбонг
8
Мбонг
14
Нвоко
Остались в запасе
Андорра
Мальта
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
4
David de las Heras
ВР
16
João Teixeira
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
0
Джейк Вассалло
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
4
David de las Heras
ВР
16
João Teixeira
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
0
Джейк Вассалло
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Андорра - Мальта
3
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
14
Офсайды
1
2
Количество передач
302
373
Сейвы
2
4
Точность передач %
66
71
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Эстади Насьонал
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